施政報告2025｜即日起設舉報黑工專線　消息稱嚴打個體戶及上門者

入境處今年首8個月拘捕869名非法勞工，當中六成為內地居民，《香港01》早前發現有「蛇頭」提供一條龍服務，為黑工辦理假身份證、租床位及找工作。



特首李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，當中指政府將加強打擊非法勞工，成立舉報非法勞工專線，保障本地工人的就業機會。消息人士指政府會網上高調宣傳執法行動，希望有震攝作用，另外亦會加強打擊「個體戶式」、提供上門服務的黑工等。



【施政報告2025】2025年9月17日，行政長官李家超發表任內第四份施政報告。（廖雁雄攝）

黑工問題在本港持續多年，入境處雖連番打擊，但仍無法完全斷絕有關現象。新一份《施政報告》中指出，政府將加強打擊非法勞工，成立舉報非法勞工專線，以及組織更多跨部門聯合打擊行動，保障本地工人的就業機會。

政府消息人士表示，入境處今年7至9月執法3,500次，按季上升18%。保安局即日11時起推出黑工舉報熱線，電話號碼為38615000，歡迎市民致電及提高情報。消息人士又指政府會網上高調宣傳執法行動，希望有震攝作用，另外亦會加強打擊「個體戶式」、提供上門服務的黑工等。

深水埗警區亦聯同西九龍機動部隊9月10日凌晨時分，突擊搜查長沙灣魚類批發市場，總共拘捕9名懷疑非法勞工。（資料圖片 / 林振華攝）

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（廖雁雄攝）

