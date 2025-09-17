施政報告2025｜即日起設舉報黑工專線　消息稱嚴打個體戶及上門者

撰文：林子慰
出版：更新：

入境處今年首8個月拘捕869名非法勞工，當中六成為內地居民，《香港01》早前發現有「蛇頭」提供一條龍服務，為黑工辦理假身份證、租床位及找工作。

特首李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，當中指政府將加強打擊非法勞工，成立舉報非法勞工專線，保障本地工人的就業機會。消息人士指政府會網上高調宣傳執法行動，希望有震攝作用，另外亦會加強打擊「個體戶式」、提供上門服務的黑工等。

【施政報告2025】2025年9月17日，行政長官李家超發表任內第四份施政報告。（廖雁雄攝）

黑工問題在本港持續多年，入境處雖連番打擊，但仍無法完全斷絕有關現象。新一份《施政報告》中指出，政府將加強打擊非法勞工，成立舉報非法勞工專線，以及組織更多跨部門聯合打擊行動，保障本地工人的就業機會。

政府消息人士表示，入境處今年7至9月執法3,500次，按季上升18%。保安局即日11時起推出黑工舉報熱線，電話號碼為38615000，歡迎市民致電及提高情報。消息人士又指政府會網上高調宣傳執法行動，希望有震攝作用，另外亦會加強打擊「個體戶式」、提供上門服務的黑工等。

深水埗警區亦聯同西九龍機動部隊9月10日凌晨時分，突擊搜查長沙灣魚類批發市場，總共拘捕9名懷疑非法勞工。（資料圖片 / 林振華攝）
2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（廖雁雄攝）
李家超任內第四份《施政報告》，綠色成為封面主調。文化體育及旅遊局局長羅淑佩穿搭包括綠褸、綠袋、綠領巾；民青局局長麥美娟穿上綠色的外套配綠領巾。（廖雁雄攝）
特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革　心繫民生　發揮優勢　同創未來」為題。（黃寶瑩攝）
黑工．放蛇直擊｜經小紅書招內地黑工　亞博叫賣SJ周邊酬320人仔黑工｜小紅書暗號「高紡」意指假身份證　蛇頭一條龍服務介紹散工黑工｜小紅書大量相似帖文聘攝影師、演唱會人員　部分為刷單騙案施政報告2025｜北都鬆綁、房屋政策、免稅額、公僕問責　重點一覽施政報告2025｜心急如焚北都發展　未來十年準備2600公頃「熟地」施政報告2025｜優化新資本投資者入境計劃　放寬住宅物業投資要求警聯入境處反黑工兩日拘37人　魚類批發市場9內地非法勞工落網工聯會與鄧炳強會面倡加強打擊黑工　冀外賣員只憑香港身份證上樓舉報黑工｜鄧炳強稱暫毋須獎賞機制惟可檢視　擬小紅書設舉報渠道
施政報告
外勞
施政報告2025