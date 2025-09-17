施政報告2025｜即日起設舉報黑工專線 消息稱嚴打個體戶及上門者
撰文：林子慰
入境處今年首8個月拘捕869名非法勞工，當中六成為內地居民，《香港01》早前發現有「蛇頭」提供一條龍服務，為黑工辦理假身份證、租床位及找工作。
特首李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，當中指政府將加強打擊非法勞工，成立舉報非法勞工專線，保障本地工人的就業機會。消息人士指政府會網上高調宣傳執法行動，希望有震攝作用，另外亦會加強打擊「個體戶式」、提供上門服務的黑工等。
黑工問題在本港持續多年，入境處雖連番打擊，但仍無法完全斷絕有關現象。新一份《施政報告》中指出，政府將加強打擊非法勞工，成立舉報非法勞工專線，以及組織更多跨部門聯合打擊行動，保障本地工人的就業機會。
政府消息人士表示，入境處今年7至9月執法3,500次，按季上升18%。保安局即日11時起推出黑工舉報熱線，電話號碼為38615000，歡迎市民致電及提高情報。消息人士又指政府會網上高調宣傳執法行動，希望有震攝作用，另外亦會加強打擊「個體戶式」、提供上門服務的黑工等。
