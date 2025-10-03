男女警涉向銀行訛稱買樓自住騙按揭520萬　被控欺詐　將轉區院審

男女警員涉訛稱購買天水圍物業自住，以騙取銀行按揭520萬，被控兩項欺詐罪，案件今(3日)在東區法院提堂。兩人暫時毋須答辯，控方透露案件將轉區域法院處理，裁判官屈麗雯遂把案押後至11月3日，以讓控方準備轉介文件。兩名被告各准以7,000元保釋，且不得離港，需居於報稱地址、每周到警署報到一次，以及不得接觸證人。



男被告高文迪，39歲，和女被告林頴倩，38歲，兩人在控罪書上均無報稱職業，他們分別被控兩項及一項欺詐罪。

控罪指兩人於2021年6月至2024年9月期間，未有通知中國建設銀行他們更改了天水圍Wetland Seasons Park 1期一單位的住用情況，意圖誘使銀行向高文迪發放逾524萬的按揭，令兩人獲益。

高另被控一項欺詐罪，指他於2021年1至3月期間，虛稱他完成購買天水圍上述控罪的單位後，他將會用以自住，以圖誘使中國建設銀行及香港按證保險有限公司批出逾524萬元的按揭。

案件編號：ESCC2593/2025