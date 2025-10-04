旺角信和中心模型店結業　店主失聯　多名苦主稱被「走數」失訂金

位於旺角信和中心、專營訂購日版玩具和模型的店舖「LuLu Toys」，近日被指突然結業。有多名苦主在網上社交平台聲稱被店方「走數」，曾向店方支付訂金預購日版模型，但一直未能收到貨品，店方亦拒絕退還訂金，目前更已失去聯絡。



其中一名苦主向《香港01》表示，去年11月落訂預購兩款模型，原定今年7月至8月可取貨，惟店方多次以「貨品未到」一直採「拖字訣」，至今更傳出疑似結業消息，令他損失880元訂金，正考慮向消委會或海關求助。消委會回覆查詢稱，一般不會評論個別個案，如接獲消費者投訴，會按既定程序處理。



位於旺角信和中心、專營日版玩具的LuLu Toys突然結業。（任葆穎攝）

記者周五（3日）下午約3時，曾到位於旺角信和中心2樓的LuLu Toys了解情況，現場所見，該店已拉下鐵閘，未有營業；閘外亦貼有招租告示。有附近商店店員稱，該店3日前開始沒有營業，相信已結業，以往售賣模型、盲盒玩具及雜誌等，又指該店不乏人流，但未知生意如何。據其了解，該店結業前已清空貨架。記者周五傍晚曾嘗試瀏覽該店的網頁，但已無法進入。

有多名苦主在社交平台的模型群組表示，早前向該店支付訂金預購日版模型，至今仍未收到貨品，曾向店方追討，但一直被人以「啲貨未返」為由拖延，要求退還訂金又不果，至近日再以手機短訊聯絡店方，但已沒有回應。

苦主Y先生於去年11月支付300元預購的幪面超人「假面騎士GATACK」模型。(tamashiiweb.com圖片)

其中一名苦主Y先生向《香港01》表示，過往數年曾多次光顧LuLu Toys，店方亦準時出貨，即使沒有貨品，也可成功退回訂金。去年11月，他再向該店訂購一款價值680元的幪面超人「假面騎士GATACK」模型，已繳付300元訂金；其間他亦支付580元訂金預購另一款模型。

Y先生稱，店方原本預計可於今年7月至8月收到貨品，但他等到8月下旬仍未能收貨，曾數度嘗試追討，但對方僅稱「就到了，等多陣」。上月底他直接到門市查詢，店方原本說今個星期到貨，未料突然傳出結業，負責人已失去聯絡。

苦主Y先生去年11月訂購一款價值680元的「假面騎士GATACK」模型，已繳付300元訂金，今年7月仍未收貨，曾詢問「係咪好難返貨」，並提出可否退訂，但店方僅稱「唔會」。（Y先生提供）

到了8月，Y先生仍未收到貨品，於是嘗試追討，但店方僅稱「就到了，等多陣」。（Y先生提供）

他透露，兩張訂單合共損失880元，正考慮向海關及消委會投訴，但擔心追討成效不大。他引述其他苦主指過往曾有相類事件，但訂單無明確列出取貨日期，因此難以作出指控，而且並無實體收據，只有電子確認訊息，恐難追討。

Y先生向記者展示其中一張涉事訂單，同樣未有列明發貨日期，僅指「訂單一經確認後不接受任何原因退款」；「如因生產商或供應商未能全數供貨，所有訂金會全數退回」。

執業大律師陸偉雄指，店主有否觸反任何法例，須視乎不同因素而決定，若店主明知無法出貨，但仍誘使顧客付款，便有可能觸犯欺詐罪，交由警方執法；若店主經營期間意興闌珊，在結業前「想攞一筆錢走佬」，則無法以欺詐定罪，但有可能違反《商品說明條例》中「不當地接受付款」，由海關執法。

有苦主稱單據無列印出貨日期，陸偉雄認為證據的確對消費者不利，若店主只是口頭上交代大概在某個日期交貨，並非確切承諾，這情況或被視為未能滿足消費者期望，未必是破壞合約。他又說，無法出貨或涉及其他原因，例如供應商的產品有問題等。

執業大律師陸偉雄稱，若店主明知無法出貨但仍誘使顧客付款，便有可能觸犯欺詐罪，交由警方執法。（資料圖片）

陸偉雄建議消費者了解實際情況後再決定如何追討，例如循小額錢債審裁處索償。對於有苦主擔心報案追討成效不大，他提醒消費者勿以為報案「就掂」，仍需視乎證據等客觀因素，但稱「唔報案就變相硬食、認命，報咗案就有一線生機。」