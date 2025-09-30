結業潮｜盤點9月結業店舖　酒樓成重災區　再少幾間老字號

【結業潮／零售業／餐飲業／星薈／名都酒樓／星座冰室】本港結業潮持續，各行各業的商戶相繼宣布結業，餐飲業尤其昰酒樓再次成為重災區。除了與已結業的鴻星屬同一集團旗下的婚宴酒家「星薈」外，有35年歷史的金鐘名都酒樓亦敵不過時代巨輪，椰林閣集團旗下位於樂富的名苑酒家、以及明星海鮮酒家屯門店亦相繼結業。



除酒樓外，各類型食肆都有結業，過江龍鮮芋仙繼續有分店結業，韓國炸雞品牌Dodam Chicken、日本「塚田農場」正式撤出香港；遊客店華星冰室上環信德中心分店月內也突結業；連鎖集團翡翠拉麵小籠包同日有兩間分店關門。其他行業方面，全港首間密室逃脫、深水埗30年二手書店「新天書業」等，亦在9月結業。下文將盤點9月份結業的店舖。



開業35年、位於金鐘統一中心的名都酒樓9月27日最後營業。（資料圖片／黃寶瑩攝）

35年歷史金鐘名都酒樓結業 3.5億賣舖予科大

開業35年、位於金鐘統一中心的名都酒樓9月28日結業，9月27日最後營業日，吸引大批食客光顧和打卡。

該酒樓為現時少有仍然保持以員工推車仔，在茶客之間穿梭叫賣點心的傳統酒樓，惟這些滿布歲月痕迹的點心車及蒸籠等，已成為歷史。現址物業原本由母企聘珍樓持有，早前以3.544億元售予香港科技大學。

「鄧氏餐飲」集團旗下婚宴酒家「星薈」，9月中傳出結業。（「星薈」Facebook圖片）

位於青衣城的THE STORY在9月16日沒有營業，店門已拉閘，店內擺放「爐具維修」的告示。（林子慰攝）

婚宴酒家星薈突結業 揭鄧成波家族集團餐飲品牌清零

由已故「舖王」鄧成波家族持有的「鄧氏餐飲」集團旗下婚宴酒家「星薈」，9月中傳出結業，是該集團繼7月鴻星全線結業後，再有品牌停運。逾80準新人擔心被「走數」，成立苦主群組，向海關舉報。

星薈其後才發聲明宣布正式結束營運，並進入清盤程序。聲明指，公司一直「尋求一切開源節流的方法」，奈何近年「市場營商環境嚴峻」，結合多種因素之下，自今年8月中旬開始財政陷入「無法逆轉的困境」，無力償還債務及繼續營運，經過再三慎重考慮，不得不作出此「艱難且重大的決定」。

另外，《香港01》當時亦發現「鄧氏餐飲」另外四間食肆當中，有三間已交由另一公司「東港飲食集團」接手，另一間西式食肆「THE STORY」則已拉閘，店內展示「爐具維修」告示，有商場職員透露該店停業長達十多日。

明星海鮮酒家屯門店9月1日起結業，是該集團連續第二個月有分店結業。（OpenRice圖片）

椰林閣集團旗下位於樂富的名苑酒家，於9月15日正式結業。（OpenRice圖片）

地區酒樓亦做不住 屯門明星、樂富名苑相繼結業

另外，據各社交媒體消息，至少兩間酒樓亦在9月結業，包括椰林閣集團旗下位於樂富的名苑酒家、以及明星海鮮酒家屯門店，前者於9月初宣布結業，並於9月15日正式結業。後者則在9月1日起結業，是該集團連續第二個月有分店結業。

鮮芋仙APM店9月結業。（OpenRice圖片）

有網民9月在觀塘區社交專頁貼出鮮芋仙APM店被圍上圍板的照片。（Lam ChiKit／Facebook 「Ｘ官塘老母群組」圖片）

台灣過江龍甜品店鮮芋仙APM分店結業

過江龍方面，台灣人氣過江龍甜品店「鮮芋仙」，6月至8月兩個半月內，有至少5間分店結業，到9月再多一間。有網民9月在觀塘區社交專頁貼出鮮芋仙APM店被圍上圍板的照片；同時，鮮芋仙官方分店名單已刪除APM分店的資料。

韓國炸雞品牌Dodam Chicken銅鑼灣利舞臺店，在9月21日結業。（OpenRice圖片）

韓國炸雞品牌Dodam Chicken未能捱過十年

於2016年登陸香港的韓國炸雞品牌Dodam Chicken，曾在香港開設兩間分店，分別位於銅鑼灣利舞臺及觀塘亞太中心，惟較早前觀塘分店已結業。該店曾於今年5月宣佈結束銅鑼灣店，後來因食客鼎力支持而取消結業。不過，該店最終仍離不開結業命運，在9月初宣布，將9月20日訂為最後營業日。

「塚田農場」9月1日宣布，旗下位於東港城的最後一家分店塚田食堂已結業。（塚田食堂Instagram圖片）

日本連鎖居酒屋塚田農場低調結業

日本知名連鎖居酒屋「塚田農場」於2017年進駐香港，首間分店位於尖沙咀海港城，在港高峰期曾有四間分店，惟其中三間早前已結業。該店9月1日在社交平台Instagram發帖，旗下位於東港城的最後一家分店塚田食堂已結業，又感謝港人的多年支持，但未說明結業原因。

翡翠餐飲集團9月11日宣布，旗下位於九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場的「翡翠拉麵小籠包」分店，因租約期滿，於9月15日起結業。

翡翠拉麵小籠包德福、新城市廣場店租約期滿 同日結業

亦有在港有多間分店的品牌，一日結束兩間分店。源於新加坡、早年被LVMH旗下私募基金收購的翡翠餐飲集團9月11日宣布，旗下位於九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場的「翡翠拉麵小籠包」分店，因租約期滿，於9月15日起結業。

日式放題「御滿屋」荃灣大鴻輝分店開業9年，於今年9月16日正式結業。（OpenRice圖片）

通知提到結業原因為租約期滿。（「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」FB群組圖片）

御滿屋荃灣店9.16租約期滿結業 曾推放題免費升級

日式放題品牌「御滿屋」位於荃灣大鴻輝分店亦由於租約期滿，將於今年9月16日結業。該店結業後，御滿屋全線共有3間店，分別位於旺角、屯門及大埔（店名為「滿屋」），其中屯門店今年4月25日在屯門市廣場開張。

御滿屋7月曾推出全線優惠，午市放題時段由兩小時免費升級至3小時，提供刺身海鮮及馬來西亞D24榴槤等食物，視乎選擇的時段及放題組合，價格介乎238至388元不等。

據網民分享的圖片，顯示華星冰室信德中心分店外，被人貼出法庭頒布的遷出通知書，而法庭文件上顯示華星冰室為被告。（threads 圖片）

記者今日到華星冰室上環信德中心分店了解，發現店外貼着「暫停營業 多謝支持」的告示，但網傳該店被貼出的收舖令，則未有發現。（林子慰攝）

華星冰室上環分店暫停營業逾月 網傳欠租遭貼法庭收舖令

遊客店「華星冰室」位於上環信德中心分店早前傳出停業。有網民在社交平台上載圖片，顯示該店的櫥窗玻璃，被貼出由法庭頒布的「遷出通知書」，更有「最後通告」字眼，內容指該店佔用人須於10月3日或之前遷出，並將有關處所歸還原告人，懷疑店方欠租。《香港01》記者9月27日曾到場，該店並無營業，店外貼出「暫停營業 多謝支持」的告示，但未有發現該份法庭收舖令。

星座冰室加連威老道新舖位址9月底已變吉舖。（許湖洪攝）

星座冰室以番茄牛肉麵馳名。（資料圖片／盧翊銘攝）

星座冰室搬完又執 老闆親證結業：租貴客少生意難做

開業逾59年的星座冰室，去年因尖沙咀香檳大廈拆卸重建，搬至距離舊舖約300米的同區加連威老道重新開張。《香港01》發現星座冰室悄悄地已加入結業行列，冰室第四代老闆林先生向《香港01》表示，因未能與業主達成共識，決定不續租。他認為店舖生意受附近的雨水渠工程影響，前景不明朗、生意難做，「幫我同啲熟客講聲唔好意思，我哋結業得咁突然。」

本地首間真人密室逃脫遊戲公司「逃出香港」將於9月10日全線結業。（網上圖片）

真人密室「逃出香港」9.10全線結業 高峰期7間店

本地首間真人密室逃脫遊戲公司「逃出香港」於9月10日全線結業，最後階段推出87折優惠，以答謝客人支持，更開玩笑指「再厲害解謎高手也總有要按下退出遊戲的時候。」

翻查資料，該店高峰期在旺角、銅鑼灣等多區設7間分店，惟除著旺角西洋菜南街最後一間分店結業，這個成立13年的品牌亦同步告終。

屹立深水埗30年的二手書店「新天書業」於9月25日結業。（新天書業Facebook圖片）

屹立深水埗30年二手書店結業 店主：印刷媒體沒落遑論二手書

屹立深水埗30年的二手書店「新天書業」，早前在門外貼出結業公示，指該店將於9月22日清場，25日交舖，店內書籍將平售。

店主第二代8月下旬曾發文解釋結業原因，指在書迷轉看電子書、手機小說，家長亦不介意多花一點錢為子女添購新教科書的情況下，印刷媒體早已逐漸沒落，更遑論實體二手書店的生意艱難。加上雖然租金近年回落，但對於利潤低的舊書店而言，仍屬高企，「與其經營近乎年終無休的書店，倒不如替人打工，週末閒暇還更逍遙自在」。