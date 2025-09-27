結業潮｜華星冰室上環分店暫停營業逾月　網傳欠租遭貼法庭收舖令

食肆結業潮持續，「華星冰室」位於上環信德中心分店近期已停業，有網民日前在社交平台上載一幅圖片，顯示該店的櫥窗玻璃，被貼出由法庭頒布的「遷出通知書」，更有「最後通告」字眼，內容指該店佔用人須於10月3日或之前遷出，並將有關處所歸還原告人，懷疑店方欠租。《香港01》今日（27日）下午到場了解，發現該店並無營業，店外貼出「暫停營業 多謝支持」的告示，但未有發現該份法庭收舖令。



有現場保安員透露，一個月前已收到店方通知會結業，亦有其他商舖職員指「租金太貴」，對華星冰室即使真的結業，也不感到奇怪。而鄰近商舖都幾乎十室九空，舖外貼上招租告示。《香港01》正向華星冰室及信德中心查詢了解情況。



記者今日到華星冰室上環信德中心分店了解，發現店外貼着「暫停營業 多謝支持」的告示，但網傳該店被貼出的收舖令，則未有發現。（林子慰攝）

食肆結業潮持續，不少餐廳因生意不佳、租金過貴等結業，曾深受港人及藝人喜愛的華星冰室，近年雖獲內地社交平台小紅書追捧推介，亦難敵「經濟寒冬」，其位於上環信德中心澳門廣場的分店，近期經已暫停營業。有網民日前在社交平台發文及貼出圖片，指該分店的櫥窗玻璃，被貼出由法庭頒布的「遷出通知書」，更有「最後通告」字眼，內容指該店佔用人須於10月3日或之前遷出，並將有關處所歸還原告人，懷疑店方欠租。

據網民分享的圖片，顯示華星冰室信德中心分店外，被人貼出法庭頒布的遷出通知書，而法庭文件上顯示華星冰室為被告。（threads 圖片）

有網民近日在社交平台發文，指華星冰室上環信德中心分店遭貼出收舖令，懷疑店方欠租。(therads截圖)

根據網民分享的圖片，該份法庭文件顯示華星冰室為被告，要求其在10月3日前將該處所交回原告人。記者今日（27日）下午到場時，發現華星冰室店外貼着「暫停營業 多謝支持」的告示，店內檯櫈擺放整齊，但未見網民圖中的法庭文件「收舖令」。

曾受旅客及藝人喜愛的華星冰室亦躲不過「經濟寒冬」，信德中心澳門廣場分店約一個月前結業。（林子慰攝）

現場所見，華星冰室分店位處的澳門廣場同層幾乎十室九空，不少商舖外都貼出招租告示，人流稀疏，與信德中心其他樓層的商舖相差很大。據現場保安員透露，一個月前已收到華星冰室分店通知會結業，但他稱不清楚店方有否拖欠租金。有附近食肆的職員表示，華星冰室及鄰近餐廳都已結業逾一個月，問及為何結業，該職員稱：「賺唔到錢、租金太貴。」

根據資料，華星冰室由華星唱片前高層兼著名經理人簡民迪所創辦，懷舊設計吸引不少本地和外地遊客，陳奕迅、楊千嬅及梁漢文等知名藝人也曾是座上客。根據華星冰室的fb專頁資料，除了信德中心分店外，現時仍有6間分店。