冒PayMe職員騙案　冷氣技工為集團一員認串謀行騙　判囚32月

冷氣技工涉與詐騙集團合謀，向事主訛稱是PayMe職員要求驗證帳戶，從而套取一次性密碼並騙財，共有138人受騙，金達151萬元，被告早前認一項串謀訛騙罪，他今(3日)在荃灣法院(暫代區域法院)被判囚32個月。



被告稱只騙一人約9千元

被告劉俊誠，21歲，冷氣技工，承認1項串謀詐騙罪。辯方求情指，被告案發時18歲，當時剛完成職業訓練局時裝設計2年課程，並非案中主腦，他只參與行騙1次，涉款約9千元。

被告劉俊誠在荃灣法院被判囚32個月。（資料圖片）

案中多名被告各司其職

法官林嘉欣判刑時指，本案涉有組織及有預謀犯案，各名涉案人各司其職，1人套取密碼，另1人同時操作帳戶，以4年監禁為量刑起點，認罪扣減至32個月。

138名受害人失款40至4萬元

案情指，涉案的詐騙集團於2022年1至6月間運作，有成員會聯絡事主訛稱是Payme職員，要求驗證帳戶身份，從而套取一次性密碼及交易密碼等，其後再轉走帳户的款項，案中受害人達138名，各人損失40元至4萬元不等，總騙款約150萬港元。同案另9名被告早前已認罪，並被判入獄24個月至56個月。

案件編號：DCCC485/2023, DCCC175/2024(Consolidated)