中秋節｜康文署籲切勿煲蠟或放孔明燈　違者可罰$2000及囚14日

下周一（6日）是中秋節，康樂及文化事務署今日（2日）呼籲市民切勿煲蠟或放孔明燈，並必須保持地方整潔。該署發言人呼籲市民不要煲蠟，把蠟燃燒或溶化，又或把任何液體潑灑在熱蠟上，亦不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地，亦不要放孔明燈，因可令自己或他人受傷，亦可導致財物及設施損毀。



該署發言人指，為確保市民能在安全和衞生的環境慶祝佳節，署方將會調配人手於中秋正日在轄下場地，包括公園、公眾泳灘及燒烤場等加強巡邏，對亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動，違反有關規例而被定罪的人士，最高可被罰款二千元及監禁十四天。



康文署提醒市民歡度中秋節時，切勿煲蠟或放孔明燈。(資料圖片)

康文署今日呼籲市民不要把蠟燃燒或溶化，又或把任何液體潑灑在熱蠟上，而蠟燭應放置在金屬器皿或非易燃盛器內，以便收集蠟燭溶液，並待盛器冷卻後，棄置入垃圾箱內。

康文署又指，不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地，亦不要放孔明燈，因可令自己或他人受傷，亦可導致財物及設施損毀。

康文署將調配人手於中秋正日在轄下公園、泳灘及燒烤場等加強巡邏

為確保市民能在安全和衞生的環境慶祝佳節，康文署將會調配人手於中秋正日在轄下場地，包括公園、公眾泳灘及燒烤場等加強巡邏，對亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

根據《遊樂場地規例》，任何人不得在遊樂場地內將蠟燃燒或溶化，或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上，或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞，或放風箏、模型飛機、氣球或其他器件等（包括孔明燈）。

根據《泳灘規例》，任何人不得在泳灘上作出可能妨礙或危害其他使用者的行為，或可能令泳灘或泳灘上任何物件受到破壞、污損或污染。

康文署指，違反上述規例而被定罪的人士，最高可被罰款二千元及監禁十四天，職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款三千元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。

康文署又指，署方職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款三千元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。

