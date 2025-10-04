十一｜欣澳巴士站罕見排長龍往港珠澳大橋 西九站大批旅客等安檢
撰文：洪芷菁
出版：更新：
內地十一黃金周假期已經過了一半，有不少來港旅客紛紛轉場到其他地區遊玩，或返回內地，其中港鐵欣澳站外的城巴站，罕有地出現排隊人潮，至少逾百人今晚（4日）在輪候前往港珠澳大橋的B5路線城巴，人龍由巴士站延伸至港鐵站出口；另在西九龍高鐵站，亦有大批內地旅客在大堂等候安檢離開，多人席地而坐。
內地十一黃金周假期來到第四日，已經過了一半，有不少訪港內地旅客陸續離開，轉場到其他鄰近地區遊玩或返回內地。其中在港鐵欣奧站對開的城巴站，今晚（4日）罕有出現大排長龍的情況，不少旅客在巴士站等候前往港珠澳大橋的B5路線。照片中可見，有不少旅客一家大小拖着行李箱，在排隊等候，人龍隊伍更由巴士站一度延伸至欣澳港鐵站出口，至少有逾百人，甚為誇張。
另外，有網民在小紅書分享影片，顯示位於香港西九龍高鐵站，有大批旅客在等候安檢離港期間，在大堂席地而坐。該網民在帖文表示：「候車廳巨巨巨巨多多，座位太少了，人多到只能席地而坐了。」
