黃金周｜直擊橋咀島周末人潮減　有小孩捉蟹挖海膽　家長未勸阻

國慶黃金周吸引大批遊客訪港，近年熱推的生態遊大受歡迎，西貢小島橋咀島便是熱點之一。十一黃金周首日有逾4,000人登島，有環團指部份遊人濫捕海洋生物、亂拋垃圾。《香港01》今午（4日）抵達橋咀時，島上有約200人，場面未算「逼爆」，沙灘及潮間帶只見少量垃圾，但附近的垃圾桶已爆滿。



雖然環團踢爆島上亂象後，警方及漁護署都有加派人手巡查，留意會否有人捉海星或其他違法事宜。記者直擊現場仍有內地小童在岸邊挖螃蟹及海膽，家長在旁協助，卻未有制止。



下午2時30分的橋咀島，仍有不少旅客。（林子慰攝）

西貢橋咀島今午未見逼爆人潮，沙灘及潮間帶只見少量垃圾，不過附近垃圾桶爆滿。（林子慰攝）

記者今日（4日）下午1時40分抵達橋咀島，島上有約200名旅客，不少人在沙灘休息及野餐，亦有人在近岸邊的海面上浮潛，還有小朋友在岸邊挖螃蟹、海膽等，家長在旁未有勸阻。

有內地旅客帶着小朋友一起捉蟹。（林子慰攝）

橋咀島整體環境算整潔，沙灘及「天使之路」上未見過多垃圾，亦沒有旅客生火的痕迹，不過有塌樹及散落的樹枝，附近的公眾垃圾桶則塞爆了垃圾。

有內地旅客帶同小朋友在橋咀島「天使之路」附近挖螃蟹，該名小朋友表示在內地也曾在海邊抓螃蟹，認為抓螃蟹的經歷「與內地沒什麼不同」。不過，她也稱來到橋咀島後感到很快樂，「我們抓到了很多螃蟹、看到了很多風景」。

小朋友在岸邊挖到的海膽。（林子慰攝）

另有居港北京人一家四口，今早11時抵達橋咀島，該家庭的小朋友表示是自己推介父母前來，認為橋咀島很好玩。該小朋友表示，「雖然在海裏游泳有點危險，但我還撈了兩隻海膽」，準備回去前與家長共同去海中放生一隻。

由於環團綠色和平日前揭發橋咀島上有旅客破壞生態環境等亂象，記者今日(４日)在現場，看到不時有警員在岸邊巡邏，他們表示主要來視察是否有人濫捕海星等海洋生物，以及其他違法行為，並透露漁護署今早亦曾派員來巡視。

環保團體綠色和平發現，黄金周首日橋咀島單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄；又觀察到有遊客踐踏珊瑚、濫捕海洋生物，如蜆、海參及海膽等破壞生態的行為，擔憂對當地生態構成壓力。