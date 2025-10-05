黃金周橋咀島淪陷　環境局：已派員巡查　進一步檢視加強保育措施

綠色和平在十一黄金周首日（即周三、1日）到西貢橋咀島地質公園視察，發現單日有逾4,000人登島，更發現有遊客任意踐踏珊瑚、濫捕海膽等海洋生物、非法生火煮食等，促政府制定生態旅遊政策，保護本港自然環境。



立法會議員江玉歡提出如發現情況嚴重，應派員駐守，並制定完整的旅遊管理計劃。環境及生態局表示留意到有關情況，已派員巡查，強烈呼籲所有人士切勿騷擾或傷害野生動植物。局方又指，因應郊野公園熱門地點遊客量近期增加，會進一步檢視加強生態保育的措施。《香港01》另亦就此事向文體旅局查詢，正候回覆。



環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,000人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部份人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

環境及生態局：會進一步檢視加強生態保育措施

環境及生態局回覆查詢指，留意到黃金周首日，有遊客在西貢橋咀洲觀光時，從海中捕取海洋生物、踐踏珊瑚，並在沙灘上生火煮食。對此，局方強烈呼籲所有人士郊遊時，愛護大自然及野生動物，「自己垃圾、自己帶走」、切勿騷擾或傷害野生動植物。

當局表示，任何人在郊野公園或海岸公園範圍騷擾野生動物，或在公眾地方亂拋垃圾會被檢控。另外，漁農自然護理署已派人員在當區進行巡查，勸喻郊遊人士保護環境及野生動植物。

因應郊野公園熱門地點遊客量近期的增加，局方稱會進一步檢視加強生態保育的措施，包括檢討人流交通管制措施，以及相關法例等，確保生態旅遊與自然環境保育並存。

綠色和平發現有旅客在橋咀島違法生火煮食。（綠色和平提供）

江玉歡：應派員駐守 並與旅遊公司協調

立法會議員江玉歡日前受訪時表示，黄金周是旅遊高峰時期，如果發現遊人對橋咀島造成嚴重破壞時，首先應立即派員駐守現場，亦可考慮與旅遊公司溝通，要求他們暫時不要前往該地。

江玉歡指香港山徑多，海灣亦多，不是每一個都需要嚴謹監管，但一些較容易受到破壞而且珍貴的自然環境，就需科學化地制定政策，如限制出入人流數量，加設一些設施，以監察是否有人破壞生態。

綠色和平發現有旅客在潮間帶挖掘及捕捉海星、海膽、海參等海洋生物。（綠色和平提供）

綠色和平發現有旅客在潮間帶挖掘及捕捉海星、海膽、海參等海洋生物。（綠色和平提供）

綠色和平發現有旅客在潮間帶挖掘及捕捉海星、海膽、海參等海洋生物。（綠色和平提供）

環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

綠色和平又發現大批遊客在潮間帶挖掘及捕捉海星、海膽、海參等海洋生物，並隨處棄置垃圾、違法生火煮食等。（綠色和平提供）

環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

香港旅遊業現已從疫情時復甦，江玉歡表示，政府的目光不應只停留在舉辦盛事、吸引旅客的層面，當務之急，是盡快制定並落實一套清晰、有效的旅遊管理藍圖，「如果冇一個（旅遊）管理計劃，就唔好開發（景點）住」。她又認為本港旅遊業可更有格調。