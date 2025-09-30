流感疫苗｜衞生署：同意書含隱藏細節屬謠言　絕不涉器官配對移植

衞生署指網上謠傳「疫苗資助計劃」同意書有「隱藏細節」，質疑接種季節性流感疫苗人士的身體狀況會被納入「器官捐贈的配對或相關研究」，衞生署衞生防護中心周二（9月30日）澄清絕無其事，強調絕不會將有關資料用於器官捐贈或作配對移植的研究。署方表示，有關指控屬子虛烏有，市民切勿因謠言而猶豫是否接種季節性流感疫苗。



衞生署衞生防護中心指網上謠傳「疫苗資助計劃」同意書有「隱藏細節」，強調澄清絕無其事，絕不會將有關資料用於器官捐贈或作配對移植的研究。（資料圖片）

衞生署指出，2025／26年度季節性流感疫苗接種計劃分為「政府防疫注射計劃」、「院舍防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展計劃」及「疫苗資助計劃」4個部分。合資格的高風險群組透過計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗前，一般需先填妥一份同意書。

同意書一向列明資料可轉交其他機構

同意書列明，同意書上的資料可轉交予私家醫生、基層醫療署、醫院管理局、政府的代理人，及衞生署提供秘書處服務的15個與醫療有關的法定管理局及委員會等。以往的疫苗接種計劃同意書中同樣列明，政府在有需要時，可基於同意書所列的個人資料收集目的，將所取得的個人資料提供予其他機構（包括前述15個由衞生署提供秘書處服務的醫療相關法定管理局及委員會）。

署方表示，有關的條款是確保衞生署能夠迅速有效地調查在季節性流感疫苗接種計劃中，可能出現的任何罕見異常事件，例如供相關的機構調查涉及疫苗接種者的嚴重醫療事故。

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。局長盧寵茂（後中）率領局方官員及醫院管理局高層一同率先接種疫苗。(鄭子峰攝）

同意書一般7年內銷毀 籲市民勿因謠言猶豫接種

衞生署強調，絕不會將有關資料用於器官捐贈或作配對移植的研究。紙本和電子同意書一般會在7年內銷毀，衞生署亦不會保存相關的個人資料。有關做法完全符合相關法例和保障個人資料私隱等要求。

中心呼籲市民切勿因謠言而猶豫是否接種季節性流感疫苗。中心強調，根據科學實證，接種疫苗是預防季節性流感重症及其併發症的最有效方法之一，亦可減低入院留醫的機會和死亡的風險。除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿六個月或以上人士都適宜每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。季節性流感疫苗「一年打一次，宜早不宜遲」。