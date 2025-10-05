港大、理大合辦關節健康日　逾150人體驗AI篩查預防關節炎

膝關節退化性關節炎是常見的慢性病，影響超過六億人。據統計，香港的隱形患者達七十萬人。 理工大學及香港大學昨日（4日）舉辦「香港關節健康日」，活動上超過150名參加者使用AI篩查技術「KneeVidScan」膝關照系統，幫助他們及早預防或治療膝關節問題。



「香港關節健康日」由理工大學生物醫學工程學系及智齡研究院、香港大學矯形及創傷外科學系共同主辦，在理大校園舉行。出席的包括行政會議成員林正財、立法會議員楊永杰、青年民建聯副主席⁠邵燕寧、澳洲悉尼大學風濕科與骨骼肌肉健康專家David Hunter及香港智齡研究院院長鄭永平。 （大會提供）

KneeVidScan 膝關照系統是人工智能篩查技術，結合動作追蹤與臨床數據分析，能快速為市民提供膝關節健康風險評估。今年「香港關節健康日」以「科技護關節，減痛增活力」為主題，臨床專家在講座和工作坊上，分享預防膝關節炎、日常護理及治療方法；教授簡單易學的膝關節保健運動。

港大矯形及創傷外科學系臨床副教授陳秉強指，關節置換手術的輪候時間通常長達三至四年，對患者生活影響深遠。他表示早期篩查與預防治療是改善情況的關鍵。」

理大生物醫學工程學系副教授溫春毅補充，隨著人口老齡化，膝關節退化問題已成為全球公共衛生的重大挑戰，推動基層醫療發展和早期預防，將能有效減輕社會醫療負擔。同場的行政會議成員林正財表示，香港目前仍持續推進社區在地老化與基層醫療系統的發展，尤其是在膝關節健康的早期篩查與介入方面，應是優先關注的議題。