關節健康｜膝關節炎原因是退化？醫生揭真相：這些動作正在傷膝蓋

膝蓋不痛時無感，一痛起來寸步難行。許多人認為「退化性膝關節炎」是年紀大了、軟骨自然磨損的結果，事實卻遠比想像中複雜：你無意識中反覆的彎膝、久坐、用錯姿勢，才是真正讓關節走向崩壞的元兇。



膝關節退化原因是年齡？元凶竟是它！

有「全台最難掛號」稱號的台灣大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿醫師指出，真正導致膝關節退化的關鍵，不單是年齡，而是日常中反覆發生的「內側摩擦現象」。這種看不見的內部夾擊會引發發炎，釋放化學物質腐蝕軟骨；軟骨碎裂後又進一步加劇關節腔的摩擦，形成惡性循環，讓「退化」一發不可收拾。

護膝關節3大守則： 少彎、慢彎、別彎太久

呂紹睿強調，膝關節的保養，其實從調整生活型態就能開始。他提出簡單實用的「3大日常保護原則」：

1. 少彎：減少重複彎曲膝蓋的活動，例如爬樓梯或騎自行車，若無法避免，則需放慢速度，以降低摩擦破壞。

2. 慢慢彎：坐下、蹲下、盤腿時務必緩慢進行，避免內側皺襞遭到夾擊發炎。

3. 不要彎太久：長時間久坐或久站，會讓膝蓋某部位長時間承壓，建議每20～30分鐘活動一次膝關節，促進血液循環。



呂紹睿說，這些看似不起眼的小習慣，正是避免膝關節進一步惡化的關鍵。他強調，退化性關節炎並非一夕造成，而是長年累積錯誤使用膝蓋的結果。

不是手術！治療第1步：先理解破壞源頭

對於第一、第二期及部分第三期的患者，呂紹睿建議，先接受至少3個月的保守治療，在醫護專業人員的監控下進行；至於所謂「保守治療成功的必要條件」，其實與患者是否理解並願意改變生活習慣息息相關。

爬樓梯、騎腳踏車、游泳很健康？其實正在傷膝蓋！

首先，要徹底明白「內側摩擦現象」才是真正導致膝蓋退化的主因。其次，重新檢視自己的生活方式、工作型態與運動習慣，避開重複彎膝動作。呂紹睿建議列表，點名多種日常活動包括爬樓梯、騎腳踏車、蛙式或仰式游泳等，這些看似健康的運動，其實正默默傷害著膝蓋。

適合或有害膝關節的活動

適合或有害膝關節的活動。

當保守治療無效時 手術選擇更須慎重

當保守治療無效，膝關節仍持續發炎或軟骨持續磨損時，才能考慮手術選項。然而，傳統關節鏡手術多僅是清洗軟骨碎片、表面處理病灶，效果短暫、無法長期改善，近年已不被國際指引所推薦。

相較之下，「關節鏡軟骨再生促進手術」則是由內而外重整膝蓋環境的精細手術，它並不只是「清一清」關節腔，而是針對以下6大病灶進行徹底修復：

- 內側放鬆

- 外側放鬆

- 半月軟骨修整

- 關節囊清除

- 游離骨移除

- 軟骨整形術



呂紹睿形容，這就像是「替膝蓋進行一次徹底的大掃除」，同時還要微調關節間的壓力分布，以提供軟骨最佳的修復環境。

高難度精準手術 需專業訓練團隊執行

由於退化性膝關節炎患者多半關節間隙極度狹窄，「隱藏病灶」經常被忽略。只有在執行「內側放鬆術」後，才能真正揭露問題所在。

但這樣的技術門檻極高，並非所有骨科醫師皆具備資格。呂紹睿提到，只有接受過運動醫學次專科訓練的骨科醫師，才有能力在狹小的關節腔內執行這項複合性手術。

為此，呂紹睿設計了一套嚴格的培訓與認證制度，包含實作觀摩、累積百例經驗，並經由一年的追蹤滿意度（超過8成）驗證，才可授權執行。

退化不是宿命 而是日積月累的結果

膝蓋的退化，從來不是年紀到了才發生，而是日復一日錯誤使用的總和。反覆夾擊內側皺襞、誘發慢性發炎、釋出破壞軟骨的化學物質、再因碎片與壓力累積導致關節崩解……，這不是一瞬間的崩壞，而是一場長年的自我消耗。

呂紹睿提醒，很多人以為退化是老化，其實是習慣使然。你每天的一次快步爬樓梯、一次久坐不動，可能都在悄悄推動惡性循環的齒輪。與其等到痛到無法行走，不如現在就改變自己與膝蓋的相處方式，從「少彎、慢慢彎、不要彎太久」做起，讓膝蓋重新找到修復的機會，也讓行走的自由，不被疼痛限制。

