有片｜西貢數十浮潛客穿蛙鞋踩實珊瑚　小丑魚「家園」恐被毀

近年西貢成為熱門旅遊景點，内地十一黃金周期間，有旅客及市民到西貢附近小島潛水。有潛水教練早前（2日）發現，西貢東心淇湧現50名浮潛人士，大部份不懂得游水，浮潛期間多次踐踏珊瑚，大片珊瑚因此受損，「好明顯見到珊瑚嘅尖頂位禿鬼晒…… 一睇就知踩到爛咗踩死咗」。他希望當局帶頭向旅客宣傳保育，並加強規管，業界亦應該安排更多教練陪同，避免有人因不懂游泳而站立在珊瑚上。



10月2日有人在西貢東心淇浮潛時，穿着蛙海踐踏珊瑚。（葉先生提供片段截圖）

位於西貢東心淇，由黃石碼頭乘坐快艇，約5分鐘到達。因其交通方便，並孕有多種魚類和珊瑚等海自然生態，近年吸引不少市民及旅客前往浮潛。

影片直擊有人穿蛙鞋 全程踩實珊瑚

自由潛水教練葉先生10月2日下午到東心淇一帶，見到至少50名浮潛人士在水深約1米處。他們大多說普通話並身穿助浮衣，部分人疑似不熟水性，多次被水嗆到，然後踩在珊瑚上。

根據葉先生的影片，部份浮潛客直立於水中，而非浮潛應有的臉部朝下、看著水底的水平流線型姿勢。數名人士更穿着蛙鞋，游動時不停碰到海床，揚起沙石。更有人頭部露出水面，雙腳穿着蛙鞋長期站在於珊瑚上。

部份浮潛客直立於水中，而非浮潛應有的臉部朝下、看著水底的水平流線型姿勢。（葉先生提供片段截圖）

質疑一名教練帶十多名浮潛客難以阻止

葉先生說，期間雖有其他教練用普通話呼籲他們切勿踐踏珊瑚，但仍然無補於事，質疑單憑一名教練難以看管十多名浮潛客。

你一個人睇十幾個人，點睇得晒？啲人一飲水就自然會企係到，踩住珊瑚，一個人好難處理到。 葉先生

浮潛人士游動時不停揚起沙石，小丑魚亂竄。（葉先生提供片段截圖）

大片珊瑚遭破壞 小丑魚「家園」被毀亂竄

葉先生形容東心淇生態豐富，例如有軟硬珊瑚及小丑魚等。惟當日經過踐踏，大片珊瑚明顯受損。

好明顯見到珊瑚嘅尖頂位禿鬼晒……原本好靚一舊，直程上面係冇咗軟珊瑚，一睇就知踩到爛咗踩死咗…… 啲小丑魚都嚇到周圍都係。 自由潛水教練葉先生

葉先生表示，近年不少平台亦以小丑魚招徠客人，吸引愈來愈多人到東心淇浮潛，令破壞海洋生態、踐踏珊瑚的人亦隨之增多，他希望政府帶頭向旅客宣傳海洋保育，並加強規管，業界亦應該安排更多教練陪同，避免有人因不懂游泳而站立在珊瑚上。

東心淇大片珊瑚懷疑遭破壞，小丑魚「家園」被毀。（葉先生提供片段截圖）

政府：將檢視加強生態保育措施

除了東心淇，綠色和平早前考察發現，10月1日有逾4000人登上西貢橋咀島，其中有人亂拋垃圾，並於珊瑚區浮潛及踐踏珊瑚。綠色和平促請政府推動生態旅遊，同時亦要全面審視相關政策。

環境及生態局早前回覆相關查詢時指，漁農自然護理署已派人員在當區進行巡查，勸喻郊遊人士保護環境及野生動植物，並繼續從多個渠道進行公眾教育，避免遊人對自然環境造成破壞。因應郊野公園熱門地點遊客量近期的增加，當局指會進一步檢視加強生態保育的措施，包括檢討人流交通管制措施，以及相關法例等，確保生態旅遊與自然環境保育並存。