西貢橋咀島｜漁護署料對珊瑚影響不大　對限制登島人數持開放態度

內地十一黃金周長假期，大批遊客及市民到訪西貢橋咀洲，有人踐踩珊瑚、濫捕海膽、挖海星及亂拋垃圾等。漁護署副署長黎存志今日（6日）表示，十一黃金周到訪橋咀島的人數較署方預期多，看到報道後「不敢掉以輕心，不敢怠慢」，立即派人巡查，認為情況已改善，過去數天未有票控。



黎存志又指橋咀島沙灘與珊瑚區有一段距離，相信遊客行為不會造成太大影響，短期內會派潛水員檢查珊瑚健康情況。至於會否考慮限制登島人數，他表示對各個建議持開放態度，由於秋冬天較少人下水，署方有時間在明年夏天來臨前部署。他又認為部分旅客或較少接觸海洋，故會表現得較雀躍及興奮，最重要是做好宣傳及教育工作。



綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

漁護署：得知情況後不敢怠慢 派員巡查

黎存志今早接受港台及商台訪問表示，留意到有環保團體及報道指10月1日登陸橋咀島有4,000人，較平日周未的1,000人多，數字遠遠超出署方的估算，形容得知情況後「我哋都不敢掉以輕心，不敢怠慢」。署方10月3日起派員巡視，發現沙灘上有垃圾的情況已改善，人流或因3號風球亦已回落，未來數日會繼續加派人手作種重點巡查及部署。

料對珊瑚區「影響不大」 過去數天未有票控

有旅客踐踏珊瑚，黎存志指橋咀島沙灘與珊瑚區有一段距離，相信遊客行為不會造成太大影響，短期內會派人潛水檢查珊瑚情況，看有沒有破壞或變化。

嗰個珊瑚區其實離開個沙灘都一段距離，相信真係個珊瑚區受到好大影響嘅情況應該就唔會。 漁護署副署長黎存志

根據《海岸公園及海岸保護區規例》第476章規定，所有人士「禁止或限制在海岸公園或海岸保護區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的海洋生物。黎存志表示過去數天沒有票控，以往在橋咀島上的遊人「冇乜違規」，所以一直票控數字不多。他又形容署方巡查所接觸的遊客「大家都好合作嘅」，未有需要執法。

漁護署、警方和海事處即日起增加巡邏直至黃金周結束（8日）。（環境及生態局facebook相片）

限登島人數及船隻數量？漁護署：持開放態度

漁護署、警方及海事署會繼續在橋咀島巡邏，直黃金周周三（10月8日）結束。被問及會否在橋咀洲引入人流管制措施、限制登島人數、控制街渡流量等，黎存志表示對各方面建議均持開放態度，會把握秋冬季時間做好部署。他認為部分旅客或較少接觸海洋，故會表現得較雀躍及興奮，認為最重要是做好宣傳及教育工作。

內地十一黃金周假期於10月1日開始，西貢東壩萬宜水庫是熱門景點之一，吸引大批行山客到訪。（夏家朗攝）

東壩十一人流較五一少

另一熱點東壩亦吸引大批遊客到訪，黎存志指黃金周期間，東壩每日約有2,000人到訪，認為人流及交通管制的措施奏效，情況良好。當局有在東壩呼籲遊人帶走垃圾、不要走至涯邊位置打卡拍照，甚至會作嚴重警告，但未有進行執法行動。他指，相較過去的五一黃金周，曾錄得單一3,000人次到訪，是次十一黃金周的人流則較少。