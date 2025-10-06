指揮官沙田衝突斷手指索償　法官裁定示威者杜啟華賠償15.2萬

港大畢業生杜啟華涉於2019年沙田新城市廣場的衝突期間，襲擊時任沙田區指揮官梁子健導致其手指骨折，聲稱神經線受損是難以完全康復，現仍有痹病，又稱心理亦嚴重受損，要求杜就其傷害賠償，包括3千元的士費。杜卻指梁只是身體退化。法官羅麗萍今（6日）下判辭，裁定杜需向指揮官賠15.2萬元。



原告為時任警隊沙田區指揮官梁子健，被告杜啟華。事件發生於2019年7月14日，當日沙田新城市廣場有示威者與警員發生衝突，杜被多名警員制服時，曾弄傷梁的手指，梁稱當時指骨骨折。

被告杜啟華今天親到法院領取判辭，被下令須賠15.2萬元。(陳蓉攝)

沙田區指揮官梁子健稱，2019年被弄傷右手手指，至今仍覺痛，因而向示戈威者索償，但遭杜質疑只是退化。(陳蓉攝)

沙田衝突中，警方共拘捕 47 人，包括本案被告杜啟華，他期後被控襲警、蓄意傷人等罪。（余俊亮攝）

被告杜啟華在2019年7月的沙田衝突期間，曾與多名警員肢體衝突。（資料圖片）

被告杜啟華因襲警等罪被判囚5年半，他已刑滿出獄。(資料圖片)

梁稱手指至今仍痹痛

指揮官梁子健早前供稱，其手指至今仍有痹痛，被觸及的地方則會有刺痛的感覺，而手指屈曲的功能仍未完全恢復。他指醫生指其神經線受損，難以完全康復，只能透過磨擦使神經線適應，但梁稱對其心理上的傷害較多。

梁稱已沒就骨膠原產品費索償

梁又稱當時有服用骨膠原產品，沒有計劃就此索償，故沒有索取單據，所以會就的士費及相關款項索取3000元的專項損失。

杜指梁曾有兩年沒再覆診

杜曾質疑梁向政府醫療系統求診，為何沒有相關的記錄，梁稱覆診時有告知醫生其傷勢，否認其麻痛及痹痛本不存在。杜卻指梁自2020年起沒有覆診，至2022年才再次求診，梁稱以為信傷勢已康復，惟其後痛楚又再出現。杜質疑，梁的傷勢相隔一段時間才再出現，或與傷勢無關。

杜其後出庭作供時稱，他事發時有揮動雨傘，但沒有擊中梁的無名指。

警長梁啟業稱當日鬆手後見右手無名指已斷成兩截。(資料圖片)

警長梁啟業早前已與杜達成和解，獲賠償28萬元。(資料圖片)

被咬斷無名指警長手獲賠28萬和解

此外，杜在事件中亦咬斷警長梁啟業的無名指指頭，杜與該警長早前已就索償達成和解，杜賠償該警長28萬元。

案件編號：DCPI1968/2022