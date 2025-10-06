大閘蟹恢復直送香港｜有店舖每隻低去年$20　首批百多斤極速沽清

自從2016年食物安全中心驗出兩個江蘇太湖大閘蟹樣本含超標致癌物二噁英後，內地便不再發出供港批文，已長達9年沒有內地大閘蟹直接供港。不過，環境局早前確認，今年蟹季終有大閘蟹直接由內地進口至香港，首兩批共300公斤、來自江蘇省的大閘蟹日前已直接運抵本港。



位於九龍城的兩間食品公司已經進口了該批大閘蟹，其中一間的百多斤更已在三日內沽清，公司指由於節省了轉運的運費，每隻蟹的零售價降低了約20元；另一間公司的負責人則稱，直送蟹的品質遠較轉運蟹好，因為運送過程短了，損傷亦自然較少。



有到場買大閘蟹的市民表示，他們均不太關心大閘蟹是否直送；其中一名市民稱「其實都唔理（係咪直送）㗎，鍾意食就買」。



位於九龍城的兩間食品公司已經進口了該批大閘蟹。（洪戩昊攝）

位於九龍城的兩間食品公司已經進口了該批大閘蟹。（洪戩昊攝）

永富食品陳錦輝：節省轉運運費令大閘蟹進口價下降約10%

「永富食品公司」董事陳錦輝表示，由於節省了轉運的運費，大閘蟹的進口價下降了約10%，每隻蟹的零售價能降低約20元。現時該店重4兩的雄蟹的零售價為每隻60元，重6兩的雄蟹的零售價則為每隻168元，未有直送蟹前分別約80元及188元。

永富食品公司。（洪戩昊攝）

永富食品公司董事陳錦輝。（洪戩昊攝）

每店每周獲分配百多斤蟹 需同時進口轉運蟹才能滿足需求

陳錦輝指，由於正值中秋高峰期，該批前日（4日）才抵港的直送蟹已沽清。他補充，現時本港對於內地直送蟹的檢驗程序依然複雜，所以店舖每星期只能分配到約百多斤的貨，要同時進口轉運蟹才能滿足需求。不過，不論是直送還是轉運，零售價均是劃一。

上海新三陽南貨。（洪戩昊攝）

上海新三陽：直送蟹運送過程短 損傷較少

「上海新三陽南貨」負責人陳眺明亦指，直送蟹的品質遠較轉運蟹好，因為運送過程短了，損傷亦自然較少。「譬如你琴日裝箱，今日已經去到香港㗎喇。我哋會畀啲飽滿啲嘅蟹啲客，質素都更有保障。」

上海新三陽南貨負責人陳眺明。（洪戩昊攝）

陳眺明表示，今年中秋生意不錯，因為中秋假期緊接着國慶假期，由國慶到現在一直也有不少生意。不過，被問及與往年的對比時，他則稱不會再計算：「你唔好話同上年比啦，我哋都唔會抱咁大期望。自從通關之後，我哋嘅生意已經急滑八、九成，呢幾日生意好返少少又唔代表之後都會好，可能啲人見大閘蟹上咗市出嚟買返少少食啫。」

市民：不理是否直送 鍾意食就買

不過，內地大閘蟹恢復直送對市民來說影響不大。記者接連與4位到場買大閘蟹的市民交談，他們均不太關心大閘蟹是否直送。其中，楊先生花費約500元買了8隻大閘蟹，他表示與中秋無關，純粹自己一向喜歡吃，「其實都唔理（係咪直送）㗎，鍾意食就買。」他指，由於一年最多吃兩次，所以沒有考慮價錢，亦不會吃得出味道上有何分別。