中秋節．賞月｜滿月東方升起高掛夜空　「玉兔」現身月宮中｜多相

今日（6日)是農曆八月十五中秋節，晚上天色比天文台預測為佳，天頂無雲，皎潔滿月由東邊徐徐升起，「玉兔」現身月宮中。今晚滿月「上中天」（即月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高）時間為晚上11時43分，不過最圓時間為明早（7日，追月）上午11時48分，其時月球在地平線以下，今年無緣看到中秋滿月。



10月6日中秋節傍晚，又大又圓的中秋滿月由東邊升起。（羅國輝攝）

10月6日中秋節傍晚，又大又圓的中秋滿月由東邊升起，吸引市民賞月。（羅國輝攝）

10月6日中秋節傍晚，中秋滿月間中受到雲遮擋。（羅國輝攝）

高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，而驟雨影響廣東西部沿岸，天文台指今日早晚部分時間多雲。不過今日下午大部份時間天晴，雲量不多，傍晚天清氣朗，天幕沒有多少雲團，滿月徐徐在東邊升起，又圓又光又大。

10月6日中秋節傍晚，滿月由東邊升起，用手機可拍攝到「玉兔」現身月宮中。（倪清江攝）

天文台早前公布賞月錦囊， 今日月出時間為下午5時27分，「上中天」（即月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高）時間為晚上11時43分。

不過今年看不到中秋滿月，因為最圓時間為明早（7日，追月）上午11時48分，其時月球在地平線以下。

2025年中秋節月出月落、滿月、「上中天」時間。（政府新聞處網頁截圖）

明天的天氣：日間大致天晴及酷熱 下午局部地區有驟雨

天文台預測明日（7日，追月）上午最低氣溫約27度，市區日間最高33度，新界再高一兩度；早晚部分時間多雲，日間大致天晴及酷熱，下午局部地區有驟雨。

周三及周（8及9日）東至東北風3至4級，周五（10日）吹東風3至4級，天晴，日間酷熱，市區最高33度。

天文台10月6日九天天氣預報顯示，未來數日為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。（天文台圖片）

天文台預料一道廣闊低壓槽會在本周中後期影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在周末至下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨增多。

九天天氣預報顯示，預測周六（11日）開始有雨，部分時間有陽光，有幾陣驟雨；下周日（12日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周初時晴時雨，氣溫會比本周低一兩度。