中秋節葉劉連日派「福利」兼送燈謎：小白+小白=？｜政壇諸事町

今日（6日）是中秋節，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀繼事先宣布會「一連四日上載節日帖文，與大家共賀中秋」，連續多日發佈穿著旗袍的應節照片後，今日再出題與網民競猜燈謎。葉劉給出的謎題是「小白 + 小白」，大家猜猜答案是什麼？



葉劉發布「小白+小白」燈謎請市民猜謎

中秋佳節，葉劉淑儀在社交媒體上發佈一系列精心拍攝的旗袍美照和創意影片，以「小白+小白」的趣味燈謎與網友共賀中秋，並進行科普，「謎語掛在燈下習俗相傳始於南宋，民間視之既能娛樂，又可增長知識」。

片尾揭曉謎底，原來兩個「小白」即是「小白two」，與「小白兔」諧音，。葉劉更舉起白兔花燈祝大家中秋節快樂。

葉劉連續發旗袍靚照賀中秋

葉劉上周六預告會「一連四日賀中秋」，每日均會上載節日帖文，與迚民共賀中秋。她在首日發布手拿月餅的旗疱照，問大家「您吃了月餅嗎？」，昨日則發布手持白兔燈籠的相，配文提及，利東街及藍屋等熱點猶如綵燈盛會、非常熱鬧，更指「大家外出時若遇見我提着花燈慶祝，不妨上前交流，共賀佳節」。今天她又再發布兩張照片。