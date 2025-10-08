黃金周｜周二13萬內地旅客抵港　首7日共129萬人次按年升6%

内地十一黃金周假期臨近尾聲，入境處數據顯示，昨日（7日）約15.9萬内地旅客離港，同日約13萬内地旅客抵港，較去年黃金周第七日增加約2.4萬。今年黃金周首7日共有約129.4萬内地旅客來港，比去年同期的121.7萬增加7.7萬，即上升約6.3%。



10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀下午到處都是內地遊客，有不少人到海旁，用維多利亞港作背景打卡。（鄭子峰攝）

昨日是黃金周第七日，不少内地旅客趁假期結束前離港。入境處數據顯示，昨日有159,244内地旅客出境。最多人經高鐵離港，有38,519人次。

另一方面，雖然昨日是黃金周尾聲，仍有129,760内地旅客來港。最多人經機場來港，有29,783人次。去年黃金周第7日有106,324内地旅客來港，相比之下今年增多約2.4萬，按年升約22.6%。

