十一黄金周｜崔定邦：與珠海深圳競爭　香港有跨境感及情懷仍吸引

內地十一黄金周今日（8日）結束，累計至少126萬內地客訪港。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早在電台節目指，旅客人數最終與政府及業界預期的150萬人次相當接近，又認為應將9月30日約12萬入境人次計算在內。崔定邦承認香港與深圳、珠海等地有競爭，但內地旅客「嚟香港有跨境、跨界感覺，好有情懷」，仍有吸引力，而且最少6成內地人未曾到訪香港，相信內地市場仍然龐大及有潛力。



10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀下午到處都是內地遊客，星光大道遊人如鯽。（鄭子峰攝）

崔定邦表示十一黃金周旅客人數最終同政府同業界預期的150萬人次相當接近。（資料圖片/馮子健攝）

崔定邦在港台節目《千禧年代》指，旅客人數最終同政府同業界預期的150萬人次相當接近。長假期以外的日子，每日約有8萬至10萬內地旅客入境，即使今天是黃金周的尾聲，人數應較平日再多一點。他續說，黄金周前一星期已見到很多旅客入境本港，如9月30日便有約12萬人次，應連同該12萬人次一同計算黃金周旅客人數才更適合。

他表示很多旅客會因為當地的盛事而到訪，香港在十一黃金周期間除了有每年一度的煙花表演，亦有中秋花燈會，大坑舞火龍等，新興的旅遊體驗如城巴坐開蓬巴士觀光的「落日飛車」亦很受歡迎。

至於黄金周期間酒店業情況，他指除了10月2及3日房價增加約10%外，其餘日子「房價冇乜上升」，其中年輕的內地旅客通常「冇乜行程」，會在最後一刻訂房，業界亦已有應對方法。大部分酒店在黄金周期間都有高入住率，一些規模較小的酒店更容易爆滿。

有內地「特種兵」旅遊選擇不在港留宿，或前往其他地方旅遊，崔定邦認為旅客有很多選擇，可以去深圳、珠海，承認「係有競爭嘅」。他指業界目標不單是大灣區內，希望長假期時，能夠吸引內地一些新興、二線城市，或大城市如西安、青島等內地北部地方的旅客來港遊玩，希望當局多做宣傳。

+ 1

香港要如何「爭客」？崔定邦稱全球最大旅客輸出地是中國，香港在「爭客」方面有先天條件，因內地旅客「嚟香港有跨境、跨界感覺，好有情懷」。他又指最少有6成內地人未曾來過香港旅遊，相信內地市場仍然龐大，有潛力，而香港則要加強服務細節，及推出創新玩法。

香港餐務管理協會主席梁振華在同一節目上說，黄金周期間，尖東、銅鑼灣等旅遊區人山人海，而且香港有煙花及舞火龍等盛事，因此旅遊區的餐廳生意額均有上升，升幅約15%至20%。

+ 7

此外，因黄金周與中秋節接近，民生區餐廳亦有10%增長，雖然民生區餐廳「做唔到旅遊餐」，但今年有三天假期時間做本地生意。梁振華又指，自由行旅客有80%會選擇去茶餐廳、快餐店，旅行團則多往酒樓吃團餐。