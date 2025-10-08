黄金周首6日錄116萬內地客訪港　楊淑芬倡業界再培訓助推動生態遊

內地十一黄金周今日（8日）結束，旅議會總幹事楊淑芬今早在電台節目表示，黄金周首6日有超過135萬人次訪港，旅行團亦有逾1,000團，對此十分滿意。她又指，市面景況有序，十分暢旺。

綠色和平在黄金周首日視察西貢橋咀島，發現有旅客踐踏珊瑚、濫捕海膽、海鮮等海洋生物，又違法生火煮食等。楊淑芬指該些旅客全屬個人遊，日後如要發展生態旅遊，業界需培訓導遊，例如怎樣與團員溝通及講解，而業界協助管理亦很重要。

環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

根據入境處數據，今年黄金周首6日有超過135萬人次入境，楊淑芬接受新城電台訪問時，指其中86%，即約116萬人次為內地旅客，另外訪港旅行團亦有逾1,000團，對有關數據十分滿意。她又形容假期期間，香港市面景況有序，十分暢旺。

她續記，今年黄金周旅客數字未回復至疫前水平，但現時業界「唔係去追啲咩數字」，變得更着重內地旅客的體驗，才可吸引旅客日後再來香港。此外，旅客旅遊模式已變，不再有純購物團，內地旅客會較有興趣了解香港，整體與國內有何不同。

楊淑芬表示，雖然內地亦有煙花，但內地旅客仍覺得香港國慶煙花表演十分震撼，覺得維港煙花較不一樣；非遺活動大坑舞火龍對旅客來說亦非常吸引。她又指，政府將推出幻彩詠香江更新版，期待屆時會有新感覺予旅客。

另外，政府計劃推動生態旅遊，楊淑芬指生態旅遊發展仍在起步階段，需要增加配套，而且與一般旅行團不同，導遊除介紹景點外，行山涉及安全性及一些技巧範疇，需要再培訓。

至於環團綠色和平在黄金周首日視察西貢橋咀島，發現有旅客踐踏珊瑚、濫捕海膽、海鮮等海洋生物，又違法生火煮食等。楊淑芬指，該些旅客應是個人遊性質，就橋咀島的例子，她認為若要發展生態旅遊，導遊的培訓守則等，需列明如何與旅客溝通，又指業界協助管理亦很重要。

楊淑芬表示，現時訪港旅行團不再只去指定景點，如山頂等地，今年便有旅行團前往九龍寨城公園，帶旅客參觀電影場景；一些地區，如深水埗等亦受歡迎，油麻地警署仍有不少旅客到訪。她又說，今年長途旅客的增長比內地旅客更好，約有26%增長，認為大坑舞火龍等活動吸引到外地旅客，相信未來客源市場分布會較平均。

