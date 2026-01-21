南丫海難死因｜撞船意外奪39人命　13年後作研訊今裁決

南丫海難發生於2012年10月1日，事件有39人喪命。因死者家屬堅持，事隔13年終召開死因研訊，死因裁判周慧珠將於今早（21日），就39名遇難者的死因作裁決。聆訊期間，揭示船廠建船時已未建水密門，專家認為這是令船隻急速下沉的主要原因。然而海事處在該船下海多年，雖然一直有作驗船，卻從未有人提及欠水密門一事，令這缺失一直存在，船隻依舊載客航行。至當晚被另一渡輪撞擊，便在2分鐘內沉沒。周官將會稍後裁決。



2012年10月1日，南丫四號與港九小輪的「海泰號」相撞後，在短短118秒間沉沒，39人命喪大海，包括趙炳全胞姊趙少琼。（資料圖片／Getty Image）

船在兩分鐘內沉沒39人死包括8名兒童

事件發生於2012年10月1日國慶日，124名港燈員工及親友登上「南丫四號」到維港觀賞國慶煙花。其間，「南丫四號」遭「海泰號」撞穿，在2分鐘內船尾直插海床，最終39人死亡包括8名兒童。

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

南丫海難兩名死者家屬趙炳全(右)及梁淑玲(左)，為要尋找沉船的真相，一直堅持召開死因庭。(梁鵬威攝)

聆訊44天傳召84名證人

死因庭原本不召開研訊，直接裁定39人非法被殺。3名家屬堅持追尋真相，2022年入稟高等法院要求開庭被拒，最終上訴得直獲上訴庭下令開庭。死因庭在今年5月展開研訊，歷時44日共傳召84名證人。

研訊圍繞獨立調查未涵蓋的6項議題

研訊圍繞獨立調查委員會未涵蓋的6項議題，包括財利船廠，是否早就知悉「南丫四號」需要安裝水密門、「海泰號」海員工時是否過長，以及「海泰號」船身鋼板和「南」船艙圍版高度等6議題。

海事處驗船督察大都沒造船學歷

當年審批圖則和登船檢驗的海事處人員，在研訊出庭作供。多名沒造船學歷的驗船督察表示，資深同事口頭教驗船，他們學師約1至3個月便「畢業」。多名曾經過涉事通道口的驗船官，就沒發現或上報漏裝水密門時的解釋包括，相信同事驗新船時已經驗過，有人則說當日不是負責檢驗該項目，有人說驗舊船只會檢查有否損毀或改動，如無則不會懷疑。

大部份同事只驗所需項目

死因研訊主任李希哲向審批圖則的黃志堅指，海事處17年來至少有8次機會檢查船艙內部，若任何一名驗船官提出疑問，或不會出現漏裝水密門問題。黃認為同事只會驗所需項目，估計大部分同事即使經過通道口亦只會「掂行掂過」。對於同一幅圖則對水密門標示有出入，黃堅持將所有圖則要一併閱讀便可知需要安裝水密門，處方審批圖則「完全冇錯」，並批評船廠更改設計沒通知處方。運房局的調查報告提到，處方因循舊習的文化導致監管本地船隻的制度方面重重出錯，前處長廖漢波認為只是個別文化；前副處長童漢明回應處方的在職培訓是否不足時則承認，驗船督察的警覺性不高。

財利船廠董事羅愕瑩作供時承認當年誤解造船原則，未設水密門，他認為屬唔好彩。(朱棨新攝)

船舶專家Anthony York認為，「南丫四號」若有裝水密門，即使被撞亦可把下沉時間推遲至少1小時，有更多時間拯救船上的人。(陳曉欣攝)

英國船舶工程專家Simon Burthem指船廠與驗船官同時疏忽，形容是難以置信。(陳曉欣攝)

船廠董事認理解錯誤無建水密門

參與「南」建造工程的財利船廠董事羅愕瑩和羅衍瑩分別作供。羅衍瑩強調財利是按圖則施工，安裝水密門「唔係冇做到，係冇需要做」。曾任海事處特許驗船師的羅衍瑩說，他在1994年與外判繪圖的公司董事討論後，認為安裝水密門會違反海事處的「船總長度一成」規例，故決定不在艉艙安裝水密門。處方代表在庭上即時指出羅誤解規例，羅承認「可能我理解錯誤囉」。

若設水密門下沉時間可延長最少1小時

死因庭傳召多名船舶工程專家出庭，專家認為安裝水密門可令「南」被撞後浮在海面一段時間，即使下沉也需時至少1小時，「船隻很大機會可以倖存」（very high chance the vessel would survive ）；「船總長度一成」規則對有造船背景的人來說是常識。至於圍板高度不足及「海泰號」船頭加裝鋼片兩議題，專家均認為對「南」被撞沉影響很微。

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒被撞後2分鐘內沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

