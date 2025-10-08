海心公園割頸案｜無業漢被控傷人 清晰回應稱明白控罪 還柙候訊
撰文：陳蓉
紅磡海心公園日前發生割頸傷人血案，兩名分別25歲及37歲男子遇襲須送院搶救，涉案男子其後於附近公廁落網。案件今（8日）於九龍城裁判法院提堂，男子被控1項有意圖而傷人罪，他暫時毋須答辯，庭上讀出其控罪時，亦能清晰回答：「明白。」裁判官曾宗堯將案件押後至12月3日再訊，以待警方進一步調查。被告沒有保釋申請，還押候訊。
被告韓國忠（31歲，無業）身穿酒紅色上衣應訊，表現平靜，出庭時亦無四處張望，法庭職員讀出控罪時，他能作清晰回應。他被控1項有意圖而傷人罪，指他於2025年10月4日，香港九龍土瓜灣旭日街海心公園內意圖使霍偉東及甄逸軒身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該霍偉東及甄逸軒。
案件編號：KCCC2681/2025
