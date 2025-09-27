A-1 Bakery涉扣員工「風假」迫放例假　孫玉菡：可求助勞工處調停

近日有連鎖麵包店涉嫌扣員工「風假」，迫放例假取代等，勞工及福利局局長孫玉菡今早（27日）出席電台節目時回應指，若勞資雙方就休假安排「拗唔掂」，僱員可向勞工處的勞資關係科尋求調停。他又透露，政府正積極研究為自僱外賣員的勞工權益訂立法律準則，期望明年能提交草案。



（圖片來源：A-1 Bakery）

惡劣天氣工作安排惹議 籲勞資溝通尋求調停

連鎖麵包店A-1 Bakery被指在超強「樺加沙」襲港期間，涉嫌扣除員工法定假日以外的「風假」。A-1 Bakery回覆傳媒查詢指，由於惡劣天氣致部份員工值勤日數不足，故不獲發「額外假期日」。

孫玉菡在商台節目《政經星期六》中表示，勞工處發布的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》已相當清晰，理解勞資雙方在細節執行上或有不同看法，強調若雙方「拗唔掂」，僱員可到勞工處的勞資關係科尋求調停。

明年或將提交草案規管外賣員權益

他又透露，政府已就保障自僱外賣員的權益進行研究，計劃訂立法例，以確保他們在工資及工傷賠償方面獲得應有的保障。他表示，目標是在明年將相關草案提交立法會審議。

面對建築工人短缺，政府公布准許建造業輸入1.2萬個外勞，優先適用於公營工程，但私人項目也可提出申請供審批。（資料圖片/林靄怡攝)

補充勞工計劃：重申本地就業優先 設限額防濫用

被問到可否將本地與外勞僱員比例提高至4:1時，孫玉菡重申，「補充勞工優化計劃」的大前提是確保本地工人優先就業。然而，面對本港勞動人口縮減及人口老化的雙重挑戰，適度輸入外勞是為了讓企業有足夠人手，支持業務擴展。

他指出，針對部分行業如飲食業外勞佔比較大的情況，當局已對「侍應」及「初級廚師」兩個工種的輸入設下限制。對於有指僱主為聘請外勞而削減本地員工工時，孫玉菡強調，計劃設計上要求僱主需透過中介公司聘請外勞並提供住宿，理應無法節省成本，僅能緩解人手壓力。他警告，違規僱主將被禁止參與計劃1至2年，當局會持續審視罰則是否足夠。

土瓜灣「社區客廳」由東華三院營運，華潤贊助場地。（資料圖片/吳焜曜攝）

社區客廳超額完成目標 將增設服務點

在社會福利方面，孫玉菡提到目前位於深水埗、紅磡等地的4間社區客廳已運作超過一年，服務人次遠超預期指標（KPI）。以深水埗為例，原定服務500戶的目標，現已成功支援800戶，接觸達二、三十萬人次。

當局計劃將服務擴展至油尖旺、荃灣、葵青及港島西區，讓更多基層家庭受惠。同時，針對殘疾人士院舍輪候時間長的問題，政府將增加資源中心，為照顧者家庭提供更到位的支援與暫託服務。他又指，有不少「家族辦公室」及企業來港做慈善，扶貧委員會將為慈善基金會及各慈善機構提供配對平台，希望利用社會上的私人資源做慈善。