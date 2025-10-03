求最後性交不遂涉強姦案　事主認經濟強勢　交往4年只摑被告一次

男子要求前上司兼前女友分手前最後一次性交，被拒後涉強姦案今(3日)續審，辯方盤問事主X時道出辯方案情，指被告當日要求性交時，事主X只稱想睡覺，並無責罵被告，後來被告與她接吻，X亦有為被告手淫，指事主是自願與被告性交。X一概否認。但X在盤問下，承認她在經濟上屬強勢，但不知其性格是否也是如此，她又稱與被告交往4年，只曾摑過他一次。



被告朱江北（33歲，商人）被控於2024年5月26日，在葵涌某單位強姦女子X。

被告朱北江否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

辯方大律師程雲峰盤問時指出，被告進入X單位時，X並沒有睡着，當被告上到閣樓時說：「想同你搞嘢」，X回答：「我想瞓覺先。」

辯方指X曾為被告手淫

辯方續指出案情，當時被告與X親吻，X為被告手淫，X從來沒罵過被告「死變態」和叫他「躝」，被告也沒有說過連死也不怕，或要強姦X她也「吹唔漲」，並指X是自願下與被告性交，X否認說法。

X指被告曾打其大腿數下

律師續指，X指被告口臭，被告便去刷牙。X走出家中時，被告便追出來，X說：「哎呀你睇下，閉路電視都影到我哋。」被告遂拍了X的大腿一下。X否認所有說法，補充被告打了她大腿數下。

曾稱新男友撈偏會搞死被告

X供稱，她被姦時講過她的新男朋友「撈偏」，他會搞死被告，並指男友會報警。辯方質疑，這些說話是X在傳訊息予A時對被告說的，X否認。X同意她在經濟上很強勢，但不清楚性格是否也屬強勢。辯方指，X曾摑被告一巴，X指拍拖4年來只摑過被告一次。

案件編號：HCCC 92/2025