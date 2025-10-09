黃金周｜累計約140萬人次內地客訪港　按年升8.6%　未復疫前水平

内地十一黃金周假期昨日（8日）完結，根據入境處數據，整個黄金周假期共有約140萬人次內地旅客訪港，佔入境人次約6成，按年上升8.6%，不過，仍較行政長官李家超早前預計的154萬人次，及疫情前、2018年的152萬人次少。



十一黃金周第二日（10月2日）不少內地旅客到油麻地警署遊覽，不少人擺出開槍手勢打卡，十分熱鬧。（羅國輝攝）

10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀下午到處都是內地遊客，有不少人到海旁，用維多利亞港作背景打卡。（鄭子峰攝）

政府曾預期154萬人次 最終較預期少

一連八日的內地十一黃金周昨日完結，整個黄金周以來，共有約1,402,889人次內地旅客訪港，按年上升8.61%，佔整體入境人次6成。內地旅客數字較行政長官李家超早前預計的154萬人次少，亦比疫情前，2018年的152萬人次少。

黄金周最後一天仍有不少内地旅客訪港，入境處數據顯示，昨日有424,150人次入境本港，其中有108,327人次為內地旅客，同時亦有131,702人次內地旅客離港。今年黄金周內地旅客入境高峰期是假期首日，第四天開始回落，最後一天仍有約10萬人次訪港。

+ 7

▼10月5日 內地旅行團大家樂午膳▼



+ 10

▼10月2日 十一黃金周內地旅客廣東道「名店街」逛街購物▼



+ 16

▼10月2日 十一黃金周內地旅客油麻地警署拍卡▼



+ 9

▼10月2日 十一黃金周內地旅客旺角行人天地拍卡▼

