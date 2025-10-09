黃金周｜累計約140萬人次內地客訪港 按年升8.6% 未復疫前水平
内地十一黃金周假期昨日（8日）完結，根據入境處數據，整個黄金周假期共有約140萬人次內地旅客訪港，佔入境人次約6成，按年上升8.6%，不過，仍較行政長官李家超早前預計的154萬人次，及疫情前、2018年的152萬人次少。
政府曾預期154萬人次 最終較預期少
一連八日的內地十一黃金周昨日完結，整個黄金周以來，共有約1,402,889人次內地旅客訪港，按年上升8.61%，佔整體入境人次6成。內地旅客數字較行政長官李家超早前預計的154萬人次少，亦比疫情前，2018年的152萬人次少。
黄金周最後一天仍有不少内地旅客訪港，入境處數據顯示，昨日有424,150人次入境本港，其中有108,327人次為內地旅客，同時亦有131,702人次內地旅客離港。今年黄金周內地旅客入境高峰期是假期首日，第四天開始回落，最後一天仍有約10萬人次訪港。
▼10月5日 內地旅行團大家樂午膳▼
▼10月2日 十一黃金周內地旅客廣東道「名店街」逛街購物▼
▼10月2日 十一黃金周內地旅客油麻地警署拍卡▼
▼10月2日 十一黃金周內地旅客旺角行人天地拍卡▼
