學生涉強行和15歲女友肛交　稱「想試好耐」　否認非法肛交罪受審

男學生網上認識一名15歲少女，兩人發展成為情侶，曾多番性交。他涉在其中一次性交時，在未經少女同意下，和她肛交，並稱「你忍吓啦，我想試好耐㗎喇」。男學生被控未經同意下作出肛交罪，他否認控罪，案件今（9日）在高等法院開審。庭上播放事主的錄影會面，她稱被告會干涉其髮型和衣著，兩人曾為被告的控制慾而爭吵。此外，兩人分手後，被告不時致電她，甚至於凌晨時份來電，令她未能入睡，感到很大壓力。



被告江宇軒，現年25歲，報稱學生。他被控1項未經同意下作出肛交罪，指他於2023年6月某日，在將軍澳寶盈花園某單位在女童X不同意下，和X肛交。他另控一項屬交替控罪的與21歲以下女童作出肛交罪，指他於同日同地，和15歲的X作出肛交。

被告江宇軒(左)否認未經同意下作出肛交罪，和屬交替控罪的與21歲以下女童作出肛交罪。(朱棨新攝)

被告在審訊前承認5項與16歲以下女童非法性交罪

控方讀出開案陳詞，指案發時23歲的被告，於2023年1月透過交友軟件認識當時15歲的X。其後，兩人發展成為情侶，並於同年2月11至8月1日多次性交，而X當時不足16歲。被告在審訊前，已承認5項與16歲以下女童非法性交罪。

第三項非法性交罪於2023年6月某日，在被告的將軍澳寶盈花園住所發生。兩人在單住內性交，期間X轉換位置，背向被告。被告趁機把陽具插入X的肛門。X向後望，要求被告停止。被告則稱：「你忍吓啦，我想試好耐㗎喇」。在X不斷要求下，被告才把陽具拔出。控方指，被告以往曾多次要求肛交，均遭X拒絶，因此他必然知道X不同意肛交。

被告於同年8月10日被捕，他在警誡錄影會面承認曾經和X性交，但否認和她肛交。

X在錄影會面指 兩人曾為被告的控制慾而爭吵 被告會干涉她的髮型和衣著

庭上播放X的錄影會面，她稱和被告透過Instagram認識，其後拍拖。被告指有人在12、13歲時已性交，藉此游說X和他性交。X又指，被告當時要求她「食藥」，終令她經期不準，需向中醫求診。

X續稱，曾為被告的控制慾而爭吵，對方會干涉她的髮型和衣著，要X按他所好打扮。此外，被告又要求在X的手機安裝應用程式，以追踪其位置，但X拒絕。

於2023年7月尾、8月初時，兩人已分手。被告不但在她居住單位的樓下等她，又多番來電。由於被告會在凌晨時打給她，令她未能入睡，精神欠佳，感到很大壓力。

案件編號：HCCC274/2024