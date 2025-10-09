文化藝術界國慶酒會今舉行　李家超：文化是民族身份和價值觀根基

香港文化藝術界慶祝中華人民共和國成立76周年酒會今日（9日）舉行，行政長官李家超致辭時表示，76年來國家綜合國力實現歷史性跨越，文化事業繁榮興盛，與現代生活相融相通，人民文化自信更加堅定。他指文化不只是歷史的載體，更是民族身份和價值觀的根基，要不斷提升國家軟實力和中華文化影響力。。



大會在酒會場外設置一系列文化體驗活動，籌委會秘書長霍啟剛（左一）向特首李家超（左二）介紹。（大會提供圖片）

大會在酒會場外設置一系列文化體驗活動，供嘉賓參與，包括香港特色打卡攤位、書法藝術體驗、民間手工藝體驗、品酒文化體驗等，並特別設置「出版3.0+」展位，深入介紹該計劃以人工智能加速業界開拓更廣闊市場的最新發展。酒會開場前邀請了全港小學組高級管樂團校際比賽全港總冠軍——英華小學管樂團帶來精彩演奏，儀式上邀請了萬幸、蘇子麒、李礎霖三位青年藝術家獻上《箏樂無界 四海一音—東方音韻擁抱世界旋律》跨界演出，融合古箏、Beatbox及蘇格蘭風笛，展現傳統與現代的藝術對話。

大會又邀請了浸會大學附屬學校王錦輝中小學合唱團表演多次獲國際獎項的作品《如畫般的天際》，歌聲中唱出「香港是我們美麗的家」。

李家超表示，76年來國家綜合國力實現歷史性跨越，全面建成小康社會，經濟高質量發展成效顯著，文化事業繁榮興盛，中華優秀傳統文化得到「創造性轉化」和「創新性發展」，與現代生活相融相通，人民文化自信更加堅定，中華文化影響力更強大，令每一位中華兒女深感自豪。

李家超引述國家主席習近平指出「文化是一個國家、一個民族的靈魂」，文化不只是歷史的載體，更是民族身份和價值觀的根基，二十大報告明確指出，要不斷提升國家軟實力和中華文化影響力。他指在國家《十四五規劃綱要》的支持下，港府積極推動文藝發展，將香港發展成為中外文化藝術交流中心，充分發揮香港中西薈萃的獨特優勢，促進文明互鑑、民心相通。

他表示，香港近年在文藝發展方面取得長足進展，今年香港共有12個藝術項目成功入圍《國家藝術基金資助項目名單》。他在上個月發表新一份《施政報告》，強調要繼續推動文化、體育和旅遊協同發展，為經濟注入新動力，政府會打造高端藝術品交易樞紐，推動西九文化區和本地文創產業多元發展，發展文藝旗艦品牌項目等。

行政長官李家超致辭時表示，香港近年在文藝發展方面取得長足進展，新一份《施政報告》，強調要繼續推動文化、體育和旅遊協同發展，為經濟注入新動力。（倪清江攝）

籌委會聯席主席兼榮譽贊助人霍震霆致歡迎詞時表示，香港文化藝術界慶祝國慶活動舉辦26年來，在社會各界關心及支持下，香港文化藝術界持續舉辦國慶慶典，以藝術傳承歷史，以創意點亮未來。他指這份堅持，讓文化記憶在香港這片土地生根發芽。

另一籌委會聯席主席兼榮譽贊助人區永熙致謝詞時表示，長期以來正是在場各位文化界的人士以卓越的才華和不懈的努力，為推動文化繁榮、促進社會進步作出了重要貢獻，作品豐富了人民的精神世界、展現了時代的風貌。

籌委會聯席主席兼榮譽贊助人霍震霆致歡迎詞時表示，以藝術傳承歷史，以創意點亮未來。（大會提供圖片）

今年一系列地區活動在10月展開，而「區區有戲睇」更是連續第二年舉辦，籌委會秘書長霍啟剛表示，活動堅持將這個免費觀影活動帶到全港十八區，正是希望讓文化藝術界的國慶氛圍深入社區，與每位市民分享，今年以呼籲人性光輝的紀錄片《里斯本丸沉沒》成為開幕電影，透過二戰期間「里斯本丸」號沉沒事件，紀念中國漁民偉大壯舉，讓人重溫歷史、珍惜和平、感受民族精神的力量。