申訴署全面調查單車租賃店涉違泊　探討政府規管制有否改善空間

申訴專員陳積志今日（12日）表示，將審研政府規管單車租賃店舖引致違泊問題的機制，探討改善空間。公署接獲申訴指曾向民政總署投訴，要求改善新界單車租賃店長期放置單車於行人通道阻礙行人的現象，但問題沒有改善。



申訴專員陳積志今日（12日）宣布，將詳細審研政府就單車租賃店鋪引致的違泊問題的規管機制。 （政府新聞處相片）

申訴專員公署今日表示，接獲巿民對民政總署、食環署、地政總署和運輸署提出的申訴。申訴人指，新界有單車租賃店舖長期放置大量單車在店外的行人通道，阻礙行人，甚至造成潛在危險。申訴人曾向民政總署投訴，要求該署聯同相關政府部門採取跟進行動，但問題沒有改善。

申訴專員公署。（資料圖片 / 羅君豪攝）

陳積志表示，就處理違例停泊單車的問題，執法部門因應單車的停泊位置，根據法例採取執法及清理行動，並在有需要時進行跨部門聯合行動。參與部門一般包括民政事務總署轄下相關的地區民政事務處、食環署、地政總署和運輸署，但問題往往持續或惡化。

申訴專員陳積志。 （資料圖片 / 政府新聞處）

他指出，商業單車租賃服務在不少社區實有需求，如何提供單車租賃服務方便市民租用，而不影響行人及避免引致意外發生一事值得探討，因此決定展開調查，詳細審研政府就各區的單車租賃店鋪引致的違泊問題的規管機制，探討有否改善空間，提出改善建議。