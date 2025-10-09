申訴署批申請暫託繁複　有團體指曾有智障者住一日被要求驗血驗肺

申訴專員公署今日（9日）公布一項照顧者暫託服務的主動調查報告，發現使用率長期偏低。調查指，有服務提供單位涉嫌自設關卡「揀客」，例如要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查。



嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇指有家長曾經反映，有院舍除了要求提交身體報告外，還會要求家長提交血液及肺部報告。曾有個案只想暫託子女一日，被院舍要求驗血驗肺，最終花費數千元，「智障人士有時都唔係咁容易出去驗血……就算你大費周章驗到，可能你都只係想暫住一兩日」。她希望社署制定標準申請程序，並增加津助服務的名額，令照顧者更容易申請。



申訴專員陳積志今日（9日）公布有關政府支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查報告。（廖雁雄攝）

花數千元奔波體檢換一晚暫託

申訴專員公署調查顯示，有院舍在批核照顧者申請時，會要求提供精神健康檢查、驗肺報告以及尿意報告等，增加申請者負擔。嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇指，曾有家長反映，申請暫託服務時需提交身體檢查以外的報告。其中有個案只想暫託子女一日，卻被要求驗血驗肺，最終花費數千元才換來一晚的服務。

我哋智障人士，有時都唔係咁容易出去驗血……就算你大費周章驗到，可能你都只係想暫住一兩日。 嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇

嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇指有家長曾經反映，有院舍除了要求提交身體報告外，還會要求家長提交血液及肺部報告。（蘇煒然攝）

冀申請暫託手續愈簡單愈好

黎沛薇表示，去年協會與社署反映問題後，情況好轉。不過仍有家長反映，部分院舍所使用的「殘疾人士院舍住客體格檢驗報告書」為舊版，部分公立醫院醫生拒絕簽署，需找其他私家醫生，料需額外花費200至300元，增加他們的負擔。

當照顧者好辛苦，想有空間去休息時，其實個手續應該係愈簡單愈好，愈方便到照顧者愈好，成本愈少愈好。 嚴重智障人士家長協會主席黎沛薇

公署調查顯示，社署會在計算住宿暫託服務時，會偶然空置納入整體名額。（資料圖片）

申訴專員公署調查又顯示，社署會在計算住宿暫託服務時，會偶然空置納入整體名額。不過黎沛薇指，偶然空置僅會在宿位出現短期空置時才會出現，例如原本的使用者短暫回家度假等。她希望政府可增加指定宿位，令照顧者更容易申請服務。