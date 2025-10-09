十一黄金周｜零售業界：整體表現穩定　本地市場幫到生意為主

內地一連八日的十一黄金周假期昨日（8日）結束，超過139.4萬人次內地人來港旅遊。香港零售管理協會主席謝邱安儀今早（9日）接受電台節目訪問時，指本港零售業在黄金周期間整體表現穩定，遊客及本地市場都表現不錯，其中「本地市場幫到生意為主」。她又指，內地遊客來港目的已轉為深度遊為主，「買嘢只係順便」，自開關後一直是弱消費力。



十一黃金周踏入第五日，尖沙咀海邊有大量內地遊客。（鄭子峰攝）

金飾及化妝品生意明顯升幅

謝邱安儀在港台節目《千禧年代》表示，本港零售市場在十一黄金周期間整體表現穩定，沒有一面倒的情況；業界期望遊客帶動生意，同時擔心港人外遊影響營業額，但假期期間遊客及本地市場表現亦不差，而且「本地市場幫到生意為主」。零售市場亦受到中秋節帶動。

人流方面，她指遊客區有增長，表現最好的是尖沙咀，其次是旺角及銅鑼灣。謝邱安儀說，本地市場個別類別生意額有下跌，但整體有平穩上升，其中金飾及化妝品明顯受遊客帶動，不過她指出，金飾受金價上升帶動，今年金價比去年10月高3，4成，因此即使遊客與去年買同一樣的數量，生意額自然會上升。她又表示，金飾及化妝品生意額有升幅亦不排除有本地市場帶動。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，本港零售市場在十一黄金周期間整體表現穩定，遊客及本地市場表現亦不差，而且「本地市場幫到生意為主」。（資料圖片）

傢具傢品或服飾表現一般 部份錄低雙位數跌幅

她續指，電器類零售業亦同樣受惠於黄金周，或因有新手機型號推出市場，另外便利店受人流帶動，生意有單位數升幅，部份類別零售則有持平，或有低升幅。不過一些並非做旅客生意的類別，如傢具傢品或服飾等，表現就不算很好，只屬一般，或有低雙位數跌幅。

謝邱安儀提到，現時內地遊客來港目的已轉為以深度遊為主，「買嘢只係順便」，而事實上自開關以來，內地旅客都保持弱消費力。另外，今次黄金周與中秋節重疊，她表示中秋節有影響本地市場；撇除黄金周最後一天，零售業表現最好的是10月1日及4日，最弱是6日及7日。她續說，本地市場及遊客「是旦一邊弱，（零售表現）結果會一般」，或只比周末時的表現好一點。

10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀下午到處都是內地遊客，星光大道遊人如鯽。（鄭子峰攝）

對於財政司司長陳茂波指本港零售市場已逐步穩定，謝邱安儀表示同意，不過她認為八月份零售業臨時總銷貨價值並不高，只約300億左右，「唔算一個高、好嘅數字」，只是沒有比去年低位再跌，而且零售業有很多類別，當中會有單位數升跌等差異。

10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀下午到處都是內地遊客，不少人跟團來，到海旁觀看維港景色。（鄭子峰攝）

酒店入住率超過9成 旅行團佔過夜客6成

旅遊界立法會議員姚柏良在同一節目表示，今年黄金周入境人次比去年有雙位數增長，表現算好；海外旅客錄得超過兩成增長，可見中秋節有吸引力。他又指，現時業界「唔係硬追2018年嘅數字」，而是要提升旅客滿意度，做好口碑，為下一次高峰做準備。

他又指，酒店業在黄金周期間，收入及入住率均有提升及增長，入住率過9成，收入亦有約一成增長；旅行團佔過夜旅客人數的6成。姚柏良形容本港在過去8天整體市面暢旺，是「方方面面，客人盡興，身心舒暢」，指內地旅客已不再是以傳統觀光、購物為主，香港已變成綜合旅遊目的地，「處處是景點」，特色文化及建築等都有吸引力。

立法會議員姚柏良。（資料圖片/廖雁雄攝）

姚柏良稱十一煙花表演「冇得輸」，連續三晚的中秋大坑舞火龍亦對推動旅遊有幫助。觀光巴士等亦受歡迎，令旅客更便利，體驗更好。另外，內地客以短途為主，姚柏良指希望開拓內陸省市市場，吸引長途客，又稱「內陸冇乜海」，相信香港可吸引到內陸旅客，不過各省各市都發展旅遊，未必留意到香港，認為當局可加強宣傳合作。

至於生態遊，綠色和平在黄金周首日視察西貢橋咀島，發現有旅客踐踏珊瑚、濫捕海洋生物及違法生火煮食。姚柏良指橋咀島配套可以值得改善，如在碼頭處，多遊人時派導賞員做宣傳教育，或在島上增保育標示、指示等。

他續說內地內陸旅客「見到海好興奮」，亦可能海洋知識較少，不過香港人亦同樣。橋咀島屬四山旅遊景點之一，軟硬件配套都要提升，相信改善後可有規有範保護環境。