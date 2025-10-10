連環爆炸案｜控方稱須考慮對社會風險　辯方指無悔意不等於危險

2020年初香港接連發生爆炸事件，包括一星期內明愛醫院及羅湖站先後有爆炸事件弓伋生，並懷疑有人計劃在將軍澳放20公斤炸彈，3人被指與案有關男子，早前被裁定串謀導致爆炸罪成，案件今(10日)在高等法院求情。控方認為案件涉加刑因素，及考慮被告對危害社會的風険，又引述報告指部份被告有仇警並對政府不滿，亦欠真誠悔意。辯方卻指無悔意不是加刑因素，亦不等於是「危險人物」。法官聽畢雙方陳詞，押後至10月27日判刑，屆時亦會書面頒布處理證物及訟費的申請。



罪成的3名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、張家俊（34歲，程式工程師），均在審訊後被裁定一項被裁定屬交替控罪的串謀導致爆炸罪成。3人被帶入法庭犯人欄時神情輕鬆，李和張不時展露笑容，何則向旁聽人士點頭。

控方指案件涉及的3件事件

主控官林芷瑩稱已在書面陳詞列出加刑因素，法官稱辯方把將軍澳事件和定罪分割，控方並不認同，重申案件涉及明愛醫院、港鐵羅湖站和將軍澳等三事件。

強調要考慮被告危害社會的風險

林又稱，可考慮被告是否有對危害社會的風險，並引述何卓為的心理報告指，何知悉其單位存放爆炸品，亦知有人打算使用，圖迫政府封關，以阻止疫情擴散。惟何否認積極參與其中，並稱他只是想吹墟知道，以吸引異性。此外，何在元朗事件後對警方感憤怒，亦因其他事件不滿政府。

4名脫罪被告有到庭旁聽

脫罪的第三被告吳子樂，有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

脫罪的第五被告楊怡斯，有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

脫罪的第七被告何培欣(黑裙，前)，案發時是首被告何卓為的女朋友，她有到庭旁聽，並在親友掩護下離開。(陳曉欣攝)

脫罪的第八被告周皓文，有到庭旁聽。(陳曉欣攝)

報告指何守法意識薄弱

報告又指，何不負責任、魯莽、勢利、反叛和自我中心，展示膨漲的自尊心。何努力營造他與別不同的形象，對問題欠反省，合理化其行為。何雖稱希望保護示威者，避免他們被捕；但又向他們出售「豬咀」(防毒面罩)圖利，向他們提供住宿，有助他們參與示威。他塑造自己反對暴力的形象，卻容許其單位放爆炸品促進暴力。

報告認為，何的守法意識薄弱，欠真誠悔意。除非何的守法意識、價值觀等有明顯改變，否則對公眾構成的潛在風險不容忽視。

李仍認為政付需為發生的事負責

李嘉濱的報告指，李在案中使用的爆炸品只會產生煙霧，並無意殺人或令人身體受嚴重傷害。他承認涉案時憎恨警方，現時仍然認為政府需為發生的事負責；張的報告稱他對裁決感失望，有信心上訴可推翻定罪，亦表達對警方和政府的不滿。

辯方認為控方引用案例不適用

代表何卓為的大律師姚本成求情指，何得到眾多親朋好友為他求情，與報告形容的為人不同，認為專家報告過分強調何的案底，且控方援引的案例，涉及一宗有吸毒及暴力案底被告，並涉及謀殺，但何只曾涉刑事毀壞「踢爛」東西，其他的案底與駕駛有關，認為控方引用的案例比本案嚴重，不適合用作參考，又認為法官在庭上見何作證多天，應能判斷何是否會對社會造成危害。

無悔意不等於是危險人物

姚續指，沒有悔意並非加刑因素，這與他是否危險人物是兩回事；控方沒有證據證明被告會使用TATP炸藥，這亦非控罪範圍；報告建議何接受大量心理介入治療以改善情況，可見專家不認為何無可救藥。

控方指張對公眾構成危險欠理據

張家俊的大律師張志輝反對控方將張列為主謀，指張只是協助製造炸彈；張的抑鬱症病況漸轉嚴重，又認為控方指張對公眾構成嚴重危險，亦缺乏證據。李嘉濱的大律師朱寶田未有作補充陳詞。

案件編號：HCCC 186/2022