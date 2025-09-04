8男女涉放炸彈｜警方指物料足製70公斤炸彈　辯方稱只是煙霧彈

8男女涉嫌與2020年初多宗爆炸事件有關，被控《反恐條例》下的罪名，亦是繼「屠龍小隊」案後，第二次引用相關條例作出起訴。陪審團今(4日)被裁定案中3名被告罪名成立。



警方在調查時，在涉案的兩單位內，發現大量，疑用以製作炸彈的原材料，包括爆炸品TATP、硝酸鉀及硫磺等，並傳召爆炸專家指，該些材料可製成70公斤的爆藥。然而辯方卻指被告們只在製煙霧彈，又稱兩次實體爆炸事件中，只是俗稱「火箭糖」及「閃粉」等低強調裝置，殺傷力不大。專家盤問下亦同意，眾人在群組中，只提及要放「閃粉」，但否認這些只是煙霧彈。



爆炸品處理課（行動部）炸彈處理主任李展超認為，在涉案單位搜出的物料，足製70公斤炸藥。 （黃偉民攝）

警方在大角咀宏創方的兩個單位內，發現大量化學物品，疑用來製造炸藥。(警方提供圖片)

警方在大角咀宏創方的兩個單位內，發現大量化學物品，及一些疑用以製炸藥的工具。(資料圖片)

警方在大角咀宏創方的兩個單位內，發現大量化學物品，及如煲、鑊，電磁爐等疑用以製炸藥的工具。(資料圖片)

503室搜出TATP炸藥

庭上透露，警方2020年3月行動時，在大角咀宏創方兩個涉案單位內，發現大批可疑物品，其中在503室發現有 TATP 炸藥，另有35.2 公斤的爆炸品原材料，包括：硝酸鉀、鎂、硫磺、鋁粉，亦有試爆時用的保護裝備，及調製爆炸品的電磁爐，及可用作炸彈遙控的電路板裝置等；而1008 室，則有 1090.75 公斤的硝酸鉀，57.5 公斤的硝酸銨與鋁粉混合物，控方認為屬高性能炸藥。

指材料可製70公斤炸藥

警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超高級警司供稱，在 1008 室搜出的硝酸銨，混合不多於 20% 的鋁粉攪拌，可以製造出總重量約 70 公斤的 AN/AL（Ammonium nitrate / Aluminium）炸藥，若透過電路系統燃點電子點火器，可引爆硝酸銨。當時單位內亦有101.61公斤鋁粉，和92.42公斤鎂粉，若混合在硝酸銨，可提高其破壞力。這混合製成的「AN/AL」，是一種恐怖組織常用的爆炸品。至於單位內發現的「TATP」，是國際認可的危險物質，曾被稱為「撒旦的母親」，是高性能炸藥，其爆炸力強大。

閃粉可造成人身傷害

另一名警方的爆炸品專家張立德警司亦供稱，兩個單位內都檢獲電子火柴、電池、電路板和引信等，已能滿足電源、引發器、開關和炸藥等4個製成「土製炸彈」的元素，503室內兩個放有「閃粉」的玻璃瓶，可造成死亡或嚴重人身傷害，1008室內儲放「火箭糖」的玻璃瓶，亦可在1至2米內造成嚴重破壞，該室並有其他化學品，均能令火勢蔓延。

庭上透露，明愛醫院急症室的爆炸裝置是火箭糖。(資料圖片)

證據顯示，在羅湖站的爆炸裝置是閃粉。(資料圖片)

辯方指被告只在製火箭糖及閃粉

辯方卻指，警方在兩個單位，均未有找到銨油炸藥，或 AN/AL 的製成品，只有閃粉炸藥。而被告們的Telegram 群組內擷取的影片中，只在測試火箭糖（rocket candy）和閃粉（flash powder）炸藥的影片，沒有測試鋁熱劑。

被告曾透露看YouTube學製造

兩名被告李嘉濱及吳子樂在會面錄影亦提過，他們只在製無甚殺傷力的煙霧彈，李嘉濱更稱他只是看YouTube片學製煙霧彈，其他被告亦稱，只曾見過有被告在單位內「溝粉」，及「煮」該些原材料。

首兩次事件只用上火箭糖及閃粉

辯方又指，首兩次爆炸事件中，在明愛醫院爆炸的是火箭糖，在羅湖站爆炸的是閃粉。控方指涉案群組在討論原定於同年3月8日，但該些群組一直只在討論在將軍澳放置20公斤的「閃粉」，從未提及過「AN/AL」等強力炸藥，群組中的試爆影片，亦只在單位內作測試，亦不似是強力爆藥。

專家不同意是煙霧彈

李同意眾人未有在群組提及過「AN/AL」炸藥，亦同意這炸藥的威力大，不可能在廁所內測試，因其強度可炸毀整間屋。但不同意「火箭糖」及「閃粉」屬煙霧彈，其中火箭糖雖然可產生大量煙霧，亦是常規軍火的驅動火藥。而羅湖站的爆炸，若發生在車箱內，其高溫濃煙或可令乘客「焗死」，亦可做成嚴重傷害。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員）。首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC 186/2022