8男女涉放炸彈｜群組上的朋友　各出其份促成事　被捕不識身邊人

8男女涉嫌與2020年初連串爆炸事件有關，從而被控不同的串謀罪名，案件經逾160天的審訊。陪審團經3日半商議，只裁定案中的3名男被告：何卓為、李嘉濱及張家俊罪成，其他2男3女全部脫罪。



根據控方案情，這8名被告原本並不相識，2019年才慢慢走在一起，並有用telegram群組聯絡。後來有人疑在群組中提議放炸彈，以迫政府封關，之後分工負責不同部份工作，有人訂購材料用具，有人混製爆炸品，有人負責設計引爆裝置及編寫相關程式，另有人運送裝置至指定地點，最後另有人負責遙距引爆，結果發生兩次實體爆炸事件，均無人受傷。控方指他們疑策劃第三次事件，惟多人在前一天晚被捕，最後第三次事件並無發生。有被告被捕時，連同夥的姓名也不知。



第六被告張琸淇是其中一名被裁定罪名不成立被告。(鄭子峰攝)

案中的8名被告中，有6人警誡下的話被控方引用作證供，雖然他們的供詞有互相指責，但也透露了計劃的經過。

控方指各被告在群組中都以帳號或別號相稱，下表為眾人涉案期間疑曾用過的網名。至他們被捕時，很多都稱只知各人的別號，部份被告亦指或他人以該些「網名」在群組留言。

李嘉濱稱遭威脅下參與計劃

次被告李嘉濱(下稱：李)與警方錄影會面時透露，他約在2019年7月認識首被告何卓為(下稱：何)，抗爭時亦有見面。李指何在2020年1月建議放炸彈迫政府封關，何又威脅李若不參與，便會對李的家人不利，李稱怕遭殺害而配合何。

從淘寶訂購物料

李指何當時租用了大角咀宏創方503室的單位，他按何的指示，從淘寶訂購硝酸鉀等材料，又購買電磁爐及煲等，用以「煮」炸藥。他指訂購物品共用上約1.2萬元，他只出了約1千元，其餘都是何支付。李亦租同了同大廈1008室的單位，主要用作存放這些材料。

看Youtube學製爆炸品

李又稱，何只是叫他們製煙霧彈，他在Youtube找片學習，並找來可造成大煙霧，但不會炸破物品的東西。後來有更多人來幫手，其中一個叫「喂」的男子，亦有到單位協助，他不知各人姓名，後來警方叫他從閉路電視上認人，李認出那個叫「喂」的男子，正是本案的第三被告吳子樂。

放下裝置他人遙距引爆

李稱他後來按何的指示，在2020年1月27日與另一男子「羅師傅」把爆炸裝置送到明愛醫院急症的廁所，之後先後離開並通知何，他之後到梨木樹燒烤場把衣服燒掉，後來看新聞才知明愛醫院發生爆炸。

吳指張家俊稱可製接收器

第三被告吳子樂(下稱：吳)與警方的錄影會面時提到，他在事發前約4至5個月，在中大一個自衛術課上認識何，何後來帶他到503室，他在那裡認識李、第四被告張家俊(下稱：張)及「阿蕉」。吳不知道眾人的真名，除了何因曾被網紅「搣時潘」起底，從而知何真名叫何卓為。

原想炸警車後改目標為醫院

吳又稱，張聲稱懂得製作訊號接收器，又提過想炸毀警車，並叫吳研究逃走路線。後來有人開設一個叫「烘焙同好會」的群組，他們便轉到該群組討論，並發現他們的技術不足炸毀警車，故把目標改為醫院，希望能迫醫護罷工。

強調計劃從沒想過要令人受傷

吳承認曾與李一同研究製作煙霧彈，因這不會傷人，吳一再強調他們從來沒有想過要令任何人受傷，明愛醫院的爆炸品，是李、何及「阿蕉」等人負責混製及「煮」的，他則負責運送，張負責安裝遙控接收器，及駁上電池及電路板等，並計劃以Telegram程式引爆。

看新聞才知在明愛醫院

吳稱1月27日晚即明愛醫院爆炸當晚，他與女友張琸淇(第六被告)在他家打機，他知當晚會放炸彈，但不知那間醫院，後來看新聞才知明愛醫院有爆炸事件，事後亦聽到何、李及張等人提及該次爆炸。

控方指事件經過及所涉被告角色：

吳有份把爆炸裝置運到公園

吳指明愛醫院事件後，何及李在群組提及在羅湖放炸彈，眾人附和，但目標只是要破壞死物。同年2月1日晚，何帶張製作的接收器到503室給「阿蕉」接駁。何翌日命令他運送該裝置到楓樹街遊樂場公廁，何做「哨」跟在後，最後由一名他在示威時認識，叫「阿Yu」的男子取走。

第六被告張琸淇是第三被告吳子樂的女朋友，她稱為陪男友而上過涉案單位。(陳曉欣攝)

吳女友曾伴隨上涉案單位

吳的女友張琸淇與張一同被捕，她警誡下稱，約在2019年10月與吳拍拖，曾跟吳到過涉案的兩個單位，並見到有些物料，她稱上單位都是在陪吳，不知道那些物料是甚麼。

從吳口中聽聞各人分工

張琸淇稱她從吳口中聽聞，何、李及張家俊等人策劃明愛醫院的爆炸事件，何負責把風，張家俊負責寫程式，李負責放炸彈，吳負責在群組「九十二籤」發承認責任的聲明。

羅湖站事件時與吳在一起

張琸淇亦有從吳口中聽聞羅湖站的爆炸事件，但指事發時她與吳在一起。眾人策劃第三次事件時，她被人加入了涉案的「烘焙同好會0.3」，但她很少參與討論，她留在群組，只是想知吳是否安全。

第五被告楊怡斯被控方指稱有份運送爆炸裝置到羅湖站。(鄭子峰攝)

首被告何卓為被指是案中主謀，他在會面錄影卻指次被告李嘉濱及第三被告吳子樂才是主謀。(網上圖片)

何卓為反指李及吳才是主腦

首被告何卓為被捕後亦有錄取會面錄影，但他否認與所有爆炸事件有關，並指李和吳才是主謀，又認為李的參與度較多。何稱他在2019年4月租下503室的單位，後來在不同場合認識李、吳、張及第五被告楊怡斯等人，張曾到503室找他飲酒，他亦有曾與楊飲酒。

有懷疑李等人在單位製炸彈

何稱後來李稱要地方，他便讓李及吳用其單位，他曾聞到硫磺味，亦見到他們把粉末倒入瓶。他雖有擔心，但經濟拮据，當時需要分租單位的錢，惟有忍受。他指兩次爆炸事件他都不在場。

第八被告周皓文並不涉任何一件爆炸事件的控罪。(陳曉欣攝)

張被捕稱與整蛋糕無關

第四被告張家俊在家被捕，他向警員稱與「整蛋糕」無關，但有聽過何稱要試炸藥做「大鑊嘢」。張被捕期間腿骨骨折，他稱是遭警員打傷，警方卻指張去廁所時跌倒。此外，警方又在張的電腦內發現疑為炸彈的設計圖，及以Python編寫的相關程式，並認為該電腦能遙距令裝置加熱。張自辯時稱該電腦他與公司同事共用，又女示威Rachel及一名叫「大隻仔」的人，都曾使用過該電腦，又稱不懂編寫Python的程式。

第八被告周皓文被捕時認曾看過群組無關炸彈的資訊，但否認曾整過或放過炸彈。兩名女被告楊怡斯及何培欣，則未有任何警誡供詞。

警方租用隔壁單位作監視

警方在明愛醫院及羅湖站的爆炸事後件，根據情報已鎖定涉案的被告，並作出步署。他們在2020年3月起更租用了宏創方502室，即涉案單位的隔壁緊密監察，並留意到多名被告在該數天經常在單位出入，並發現有人疑曾到將軍澳「踩線」，又曾在6日晚到嘉頓山聚會，並有被告購備易容物品如假鬚假髮等，疑他們計劃在同年3月8日，在科大生周梓樂於將軍澳的悼念會上，在一個假石碑內放置20公斤炸彈。

警方為追查被告行蹤，在宏創方租用了被告隔壁的單位方便監察。 (油尖旺區議會文件)

多名被告曾在群組討論「整蛋糕」

雖然多名被告均稱與爆炸事件無關，但警方翻查涉案群組的訊息，發現李及吳疑曾於同年2月中已討論以硫酸和硝酸「整蛋糕」，兩人以及何及張等首四名被告，在3月初討論到要20公斤的炸彈，並有討論引爆及試爆的事，疑為何的帳號「五飛」，更曾交代當日各人分工，又有討論佈置祭壇及易容的事。眾被告並疑在引爆炸彈後，上山把衣服燒毀。

部分被告手機有試爆片

閉路電視亦拍到各被告被捕前幾天的行踪，其中何卓為與女友何培欣曾到中藥店購物，疑是購買硫磺，又拍到李到過五金舖。另外，何、李及張等的手機內有數條廁所試爆片，有火光產生並有濃煙在廁所冒出。

3月7日傍晚7時許，閉路電視亦拍到503室單位外有大量白煙冒出，吳在相約時間曾在群組說：「看更問我哋做乜咁大煙。」何回覆說：「你話我燒緊魚。」警方同晚11時許進入503室，並拘捕吳及其女友張琸淇，並在其他地方拘捕其他被告。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員）。首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC 186/2022