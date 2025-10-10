便衣警將軍澳示威活動被「私了」　警方向4名認罪被告索償19.7萬

有便衣警員在2019年10月於將軍澳尚德邨示威活動現場被「私了」，涉案4人劉文全、吳婉菁、黃竣賢認罪，雷藝佳則於審訊後被裁定罪成，分別被判囚及入教導所。律政司司長昨（9日）入稟區域法院，指按警務處處長指示，就一名政府僱員因公受傷的僱員補償款項，向4人索償逾19.7萬元，以及有關利息及訟費等賠償。



原告人為律政司司長，4名被告分別為劉文全、吳婉菁、雷藝佳及黃竣賢。

2019年10月13 日，有示威者在將軍澳築路障堵路。（資料圖片）

將軍澳2019年10月13日晚曾發生「私了」事件。（資料圖片）

將軍澳，幾名普通市民打扮的人制伏一名示威者，之後防暴警察到場增援。（資料圖片）

入稟狀指，本案由原告律政司司長代表政府，按警務處處長的指示，根據《官方法律程序條例》等條例，向4名被告申索一名政府僱員因公受傷的僱員補償款項，共計197,509.42元，以及有關利息及訟費等賠償。

便衣警被打至多處受傷鼻骨骨折

翻查資料，在2019年10月13日，有網民號召示威活動，在將軍澳有便衣警被「私了」。該便衣警當日三度被群眾包圍，期間曾被不明的尖銳硬物猛烈襲擊，造成其面部及四肢等多處受傷，以及鼻骨骨折等。4名被告其後就非法禁錮、傷人及暴動等罪，被判囚及入教導所。

案件編號：DCCJ5550/2025