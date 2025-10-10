今年首8月錄近1500宗虛擬資產罪案　警成立情報工作組提升應對力

香港警務處今日（10日）正式成立「虛擬資產情報工作組」，並舉辦高峰論壇及成立典禮，邀請逾200名來自不同公私營機構代表出席。警務處處長周一鳴在開幕致辭時指出，今年首8個月共錄得1,463宗虛擬資產相關的案件，牽涉損失金額高達22.7億港元，較去年同期上升5%。他續指，工作組透過情報互通和協作機制，以提升對虛擬資產罪行的應對能力。



政策局、金融機構等200名代表出席 共構健康虛擬資產生態系統

打擊科技罪案及金融罪行是維護香港虛擬資產市場穩健運作、與社會法治秩序的重要一環，香港警務處網絡安全及科技罪案調查科今日(10日）舉辦「Web3 情報與執法高峰論壇暨虛擬資產情報工作組（VAIT）成立典禮」，邀請超過 200名來自政策局、金融監管機構、執法部門、學術界，以及逾 60 間金融機構和提供虛擬資產服務機構的代表出席，探討虛擬資產時代下的合作方向與應對策略。是次論壇同時突顯「公私營協作」（Public-Private Partnership）的重要性，透過執法、監管及業界三方緊密合作，共同構建安全、透明、健康的虛擬資產生態系統。

周一鳴：案件牽涉損失金額達22.7億 較去年同期上升百分之5

警務處處長周一鳴在開幕致辭時指出，今年首8個月共錄得1,463宗虛擬資產相關的案件，當中涉及騙案、網上勒索、盜用電腦、洗黑錢、盜竊等，雖然案件宗數較去年同期下跌16%，但牽涉損失金額高達22.7億港元，較去年同期上升5%。當中有15宗針對Web3業界機構的黑客入侵案件，受害機構涵蓋交易所、投資機構，以至 DeFi項目，損失金額約9.9億元。

Web3技術帶來機遇與執法挑戰 工作組促情報互通協作防罪

周一鳴認為，Web3技術帶來機遇的同時，亦帶來前所未有的執法挑戰，警隊必須主動應對，確保創新科技不會被罪犯濫用。他續指，警務處今日成立「虛擬資產情報工作組」，希望透過情報互通和協作機制，強化公私營協作網絡，提升對虛擬資產罪行及相關網絡安全威脅的應對能力。警隊將會與各監管機構及業界夥伴肩並肩，守護市場誠信和市民資產的安全，推動數字資產生態的創新可為及安全可靠。

「虛擬資產情報工作組」（ VAIT）由香港警務處牽頭成立，是一個由執法部門（包括香港警務處及香港海關）、金融監管機構（包括香港金融管理局及證券及期貨事務監察委員會）及持牌虛擬資產服務提供者共同組成的公私營協作平台，作為虛擬資產情報的協作樞紐，旨在促進跨部門間情報共享與行動協作，提升對虛擬資產相關罪行及網絡安全威脅的偵測與防範能力，從而加強跨界協同效應，提升整體防罪抗衡力，並強化執法成效，推動安全、合規及健康的虛擬資產生態圈。

設「高管對話」、專題小組討論等

是次活動包括「高管對話」環節，由 VAIT 主席、網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪、海關副關長(管制及執法) 胡偉軍、證監會中介機構部執行董事葉志衡及金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏，分別從執法、監管及金融穩定角度分享見解，共同展望香港數字資產的未來。

而高峰論壇設有兩場專題小組討論環節，聚焦虛擬資產服務提供者的反洗錢監管架構，以及 Web3 網絡安全挑戰與應對策略。多位來自證監會、虛擬資產服務提供者業界及學術界的重量級代表應邀參與交流，進一步展現 「公私營協作」在推動創新、防範風險及打擊科技與區塊鏈犯罪中的關鍵作用。

活動最後設有交流環節，推動業界與監管部門之間的深度合作，為香港虛擬資產生態注入新活力。VAIT 的成立正好體現公私營協作模式的關鍵價值，為保障安全與合規發展奠定基礎，並為香港構建可持續、可信任的虛擬資產生態圈。