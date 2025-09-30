甲型流感｜確診6歲女童併發嚴重肺炎情況嚴重　留醫深切治療部

衞生署衞生防護中心今日（３0日）一連兩日接獲兒童感染甲型流感嚴重個案，患者為一名過往健康良好的6歲女童，她在本月20日開始出現發燒、咳嗽及流鼻水，上周五（26日)到瑪嘉烈醫院急症室求醫。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。她目前仍然在該院的兒童深切治療部留醫，情況嚴重。



▼9月15日 醫務衞生局及醫院管理局高層打流感疫苗▼



女童4名同班同學近日出現輕微流感病徵

衞生防護中心調查發現，女童的一名家居接觸者於本月21日曾出現輕微呼吸道病徵，求醫後無需入院。女童曾接種2024/25流感疫苗，她有4名同班同學在本月28日至29日出現輕微流感病徵，全部無需入院，而她學校其他班別暫時未有出現爆發情況。中心已向校方建議需實施的感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。

中心再次呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

衞生防護中心總監徐樂堅指，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。（資料圖片/黃浩謙攝）

累計9宗兒童流感嚴重個案 當中7人過往健康狀況良好

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至本周一（29日)，9月開學後涉及學校的爆發個案共有232宗，包括幼稚園／幼兒中心（22宗）、小學（123宗）及中學（87宗）。他指由開學至今，已錄得九宗涉及兒童流感的嚴重個案，年齡介乎3至17歲，其中七人過往的健康狀況良好。

中心指2025／26年度季節性流感疫苗接種計劃已經展開，為合資格的高風險群組透過各項疫苗注射計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗。今年所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」，即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。

徐樂堅表示，目前已有約2,300間學校（總數的99%）將會舉行流感疫苗學校外展活動，當中約1,300間學校（58%）學校將於10月底或之前進行外展活動，亦有學校已舉行外展活動；未有安排外展活動的學校名單亦會上載到衞生防護中心網站，以便相關學校的家長另行安排子女接種季節性流感疫苗。「我呼籲各間學校盡快安排外展活動，各位家長亦不要遲疑，『一年打一次，宜早不宜遲』，盡快安排子女接種季節性流感疫苗。」