開學後250間學校爆發流感　9名小童引發併發症住院

立法會今早（8日）為超過50名議員接種流感疫苗或新冠疫苗加強劑，醫務衞生局局長盧寵茂現身支持。他表示九月開學後累計250間學校爆發流感，9名小童需入院治療。目前流感疫苗接種量已達33萬劑，較去年同期增長9.4%，當局期望持續提升接種率應對疫情。立法會主席梁君彥表示今次是最後一次以立法會主席身份，在立法會大樓接種疫苗，之後會繼續以普通市民身分接種。



立法會今早舉行接種季節性流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動，醫務衞生局局長盧寵茂亦有到場。（黃寶瑩攝）

去年開展接種疫苗計劃 流感併發症下降兩成

盧寵茂在立法會接種疫苗活動上指出，感染流感可能引發嚴重併發症，然而社會普遍低估嚴重性。他公布最新數據顯示，今年開學至今已有250間學校出現流感爆發，其中9名小童因併發症需住院治療。

盧寵茂表示，自疫苗計劃開展以來，已接種33萬劑流感疫苗，較去年同期增加9.4%，希望勢頭可持續。盧寵茂強調，去年接種疫苗後，成人及兒童流感併發症住院率分別下降兩成與六成，學校爆發案例更減少九成，證明接種成效顯著。

超過50名議員接種疫苗

梁君彥表示今日有超過50名議員接種疫苗，他提醒本港仍處夏季流感期，專家警告冬夏流感雙重威脅下，可能對公營醫療系統造成壓力。

梁君彥強調立法會全力配合疫苗接種政策，這是他最後一次以主席身份在立法會接種，未來作為普通市民仍會持續接種。他表示，立法會全力支持各項接種疫苗措施，望接種率不斷創新高。