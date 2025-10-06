基孔肯雅熱｜居沙角邨一歲男嬰確診 北上東莞兩周 上周五現病徵
撰文：倪清江
出版：更新：
衞生署衞生防護中心今晚（6日）公布，新增一宗感染基孔肯雅熱個案。患者為一名一歲男嬰，居於沙田沙角邨。初步調查顯示，他於9月20日至10月5日（昨日，星期日）北上到東莞市。他於10月3日（上周五）出現發燒、皮疹及關節痛，昨日由家人帶到私家醫院求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應。
衞生防護中心表示，病人的兩名家居接觸者曾同行到東莞市，他們現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。由於病人於潛伏期身處東莞市，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。
本港今年累計錄得27宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎一至11宗輸入個案。
中心表示，根據廣東省疾病預防控制局的資訊，過去一周（9月28日至10月4日）廣東省新增3,181宗基孔肯雅熱個案，與之前一周相若（3,153宗）。大部分個案（2,480宗）在江門市錄得，全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。近期江門市基孔肯雅熱疫情的上升趨勢得到初步遏制，但仍在較高水平波動。
基孔肯雅熱｜廣東省新增3181宗個案 江門爆發疫情啟動Ⅲ級響應基孔肯雅熱增2宗 住貝沙灣男曾遊佛山珠海 住興華邨男到過江門基孔肯雅熱｜彩雲邨男居民確診 9月底到江門市4日曾被蚊叮咬基孔肯雅熱｜江門發布《告全體市民書》：假期防控不放鬆廣東上周增3153宗基孔肯雅熱本地個案 江門佔2927宗江門上周增逾2千宗基孔肯雅熱 當地部署滅蚊：最重要政治任務