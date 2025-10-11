粵車南下｜陳美寶：準備工作如火如荼　下周立法會最新匯報

一連八日內地黃金周於周三結束，運輸及物流局局長陳美寶今日於網誌撰文表示，觀光巴士獲內地社交平台力推，黃金周期間，城巴及九巴營運共三組旅遊路線，整體乘客量上升超過1.5倍，總乘客人次超過50,000人。



爭取「粵車南下」11月實施，陳美寶指，相關籌備工作正準備得如火如荼，她稱在下星期的立法會交通事務委員會作最新匯報，期待政策正式推出後，能為內地旅客提供多一個訪港的新模式，吸引他們選擇在港過夜。



黃金周期間，城巴及九巴營運共三組旅遊路線，整體乘客量升超過1.5倍。（運流局網頁）

「落日飛車」觀光巴士成為不少內地旅客的來港的熱門體驗之選。陳美寶表示，觀光巴士獲內地社交平台力推，形容感覺猶如在高樓大廈中坐過山車。她指，黃金周期間，城巴及九巴營運共三組旅遊路線，整體乘客量上升超過1.5倍，總乘客人次超過50,000人，足證新思維能為專營巴士廣開客路。

另外，連接香港與96個內地站點的高鐵，黃金周期間，西九龍站每日均有超過十萬人次旅客乘坐高鐵來往香港，在10月4日（星期六）更有超過13萬人次，接近高鐵開通以來，在今年年初三刷新的最高紀錄。

陳美寶表示，粵車南下籌備工作正準備得如火如荼。（新華社圖片）

談及粵車南下，陳美寶表示，相關籌備工作正準備得如火如荼，她與同事會在下星期的立法會交通事務委員會作最新匯報，期待政策正式推出後，能為內地旅客提供多一個訪港的新模式，亦可以吸引他們選擇在港過夜。