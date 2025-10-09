內地雙節最旺黃金周　8.88億人次出遊　消費突破8090億創新高

內地今年國慶假期遇上中秋，形成「雙節8天」長假，國民境內境外遊更是展現「人从众」之景。據文化和旅遊部數據中心測算，國慶中秋假日8天，全國國內出遊8.88億人次，較2024年國慶節假日7天增加1.23億人次；國內出遊總花費8090.06億元（人民幣，下同），較2024年國慶節假日7天增加1081.89億元。



央視新聞報道表示，國慶中秋疊加市場熱度攀升。各地紅色旅遊景區創新展陳方式和體驗活動，江西井岡山、陜西延安、湖南長沙橘子洲頭、浙江嘉興南湖等地遊客雲集，市民遊客在參觀旅遊中涵養家國情懷。

此外，豐收、中秋主題備受青睞，江西婺源縣篁嶺景區「曬秋文化季」、上海天文館「月球漫步」廣受歡迎，湖北省博物館、沈陽故宮博物院舉辦中秋夜專場活動，吉林長白山景區推出「慢行賞秋」徒步線路。城鄉消費場景協同發力，湖南長沙商圈融合購物與演出，貴州三都水族自治縣以「村馬」賽事串聯長桌宴與文創集市。

外國人入境旅遊也迎來熱潮，重慶磁器口古鎮、西安大唐不夜城等景區外國遊客增多，文化遊、購物遊等受到外國遊客喜愛。

文旅融合發展創新場景體驗。非遺體驗氛圍拉滿，江蘇南京熙南里「百戲燈會」、安徽銅陵打鐵花、河南洛陽龍門古街非遺吐火民俗等廣受歡迎。北京舉辦第九屆中國戲曲文化周，上演昆曲、贛劇、秦腔等精彩劇目。假期演出展覽精彩紛呈，中國美術館「全國寫意美術作品展」、中國東方演藝集團舞劇《永樂未央》、北京人藝話劇《雷雨》吸引大量觀眾。科技賦能新場景新體驗，深圳龍崗機器人主題街區、北京亦莊機器人主題餐廳和4S店、湖北隨州銀杏谷水幕電影等讓遊客感受「文旅+科技」的魅力。

惠民便民措施激發消費潛力。全國舉辦超2.9萬場文旅活動，發放超4.8億元消費補貼。京津冀「旅遊景區聯票」推動區域文旅資源共享。廣東、甘肅、重慶等地機關食堂、停車場向遊客開放，河南老君山、山西晉城司徒小鎮等景區推出平價餐飲，貼心服務讓遊客暖意十足。甘肅敦煌莫高窟啟用新一代數字導覽系統，杭州西湖、貴州花江峽谷大橋等景區應用智能預約、擁堵預警等技術，為遊客提供實時信息參考，以智慧管理提升服務效能。