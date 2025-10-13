規管診所制度今起生效　美容院提供注射療程須申領診所牌照

《私營醫療機構條例》將由規管醫院及日間醫療中心，今日（13日）起擴至診所及小型執業診所，衞生署同日開始接受診所牌照及豁免書申請。署方估計，全港有5,000間執業診所，其中三成須申領牌照，並遵守所有牌照條件及實務守則的要求。



由於注射程序如肉毒桿菌針須由註冊醫生進行，因此提供注射療程的美容院，若不符合資格領取豁免書，亦須申領診所牌照。



（左起）衛生署首席醫生（私營醫療機構）二舒寶兒、衞生署私營醫療機構規管辦公室主任麥懷禮、衞生署首席牙科醫生（牙科規管及教法）畢羽田。（任葆穎攝）

條例先規管私家醫院及日間醫療中心

提供疫苗接種服務的仁滙醫務集團今年5月突然停運，因其並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所，引起社會關注。事實上，政府已按照私營醫療機構的種類及風險程度，分階段落實《條例》，其中只有私家醫院及日間醫療中心的發牌制度已經生效，現時分別有14間私家醫院及260間日間醫療中心，未擴至一般診所。

提供疫苗接種服務的仁滙醫務集團今年5月突然停運，因其並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所，不受衞生署規管，引起社會關注。（資料圖片／黃浩謙攝）

分正式牌照及暫准牌照 有半年時間作過渡安排

衞生署私營醫療機構規管辦公室主任麥懷禮表示，今日開始《條例》將擴至規管診所，並接受牌照申請；署方已成立專隊跟進。（見另稿）《診所實務守則》同日生效，規定診所在房舍、人手、設備等方面的要求。至於衞生服務機構，如臨床科研機構的規管時間將稍後公布。

診所牌照將分為正式牌照及暫准牌照。前者適用於所有診所，須符合及遵守所有牌照條件及實務守則的要求，牌照有效期不多於5年；後者適用於需作改動如改裝房舍間隔等的診所，以配合正式牌照要求，並須於2018年11月30已經在該地址投入運作，營辦人可在今日至明年4月13日內遞交牌照申請，以作過渡安排。

麥懷禮表示，過渡期最少有6個月，政府將根據牌照的申請情況，決定最遟須於何時提交正式牌照申請。

小型執業診所可申請豁免書 新監管主要針對醫療集團診所

小型執業診所則可申請豁免書，豁免領取正式牌照。按照定義，小型執業診所須由註冊醫生或牙醫營辦，並可以個人、合夥或公司形式營辦，但不得多於5名合夥人或董事，即所謂「單頭醫生」或合夥醫生診所，負責人因全是醫生或牙醫，已受醫務委員會或牙醫管理委員會監管，新監管主要針對醫療集團診所。

麥懷禮表示，政府已訂立診所管理標準，包括每名註冊醫生或牙醫最多只可以為3間小型執業診所要求發出豁免書；現時亦有《醫生註冊條例》等規管醫生的專業執業，相信仍具阻嚇性。

注射程序如肉毒桿菌針須由註冊醫生進行。 (資料圖片／gettyimages）

注射肉毒桿菌針須由註冊醫生進行 美容院須申領診所牌照

現時診所不得提供《條例》下的附表醫療程序，包括抽脂等。麥懷禮表示，現時抽脂程序須申領日間醫療中心的牌照，料不會有醫美診所因而停業；至於注射程序如肉毒桿菌針，須由註冊醫生進行，因此提供注射療程的美容院若不符合資格領取豁免書，亦須申領診所牌照。

衞生署將要求診所將牌照及豁免書貼在當眼位置，讓市民可透過醫健通掃描二維碼，並連結到私營醫療機構登記冊查閱資訊。（資料圖片／江麗盈攝）

診所可透過電子牌照系統申請，申請費介乎8,840元至10,900元，小型執業診所豁免書則毋須申請費。被問會否擔心診所將費用轉嫁消費者，麥懷禮表示，醫衞局已向不同持份者諮詢收費透明度的建議，預計明年會向立法會提交法案。

此外，衞生署將要求診所將牌照及豁免書貼在當眼位置，讓市民可透過醫健通掃描二維碼，並連結到私營醫療機構登記冊查閱資訊。