診所今起受條例規管　需呈報病人安全事件　1500間未獲豁免須領牌

《私營醫療機構條例》即日（13日)起擴至規管診所，衞生署估計全港三成診所不符合小型執業診所資格獲取豁免書，須領取牌照，約有1,500間，主要是醫療集團開辦的診所。新規管下，診所將引入病人安全事件呈報及學習系統，須就部份事故通報衞生署，並在4星期內提交調查報告；另設立兩層投訴機制，並設有投訴委員會處理。



衞生署會以巡查方式，確保診所符合條例和實務守則的要求，如發現違規將會將採取規管行動，輕則書面警告，重則會停牌。



（左起）衛生署首席醫生（私營醫療機構）二舒寶兒、衞生署私營醫療機構規管辦公室主任麥懷禮、衞生署首席牙科醫生（牙科規管及教法）畢羽田。（任葆穎攝）

主要針對非全由醫生／牙醫開辦的集團式診所

診所牌照將分為三類，正式牌照、暫准牌照、小型執業診所豁免書。（見另稿）衞生署估計，現時有5,000間診所，其中三成不符合資格獲取豁免書，須領取牌照，並受《私營醫療機構條例》規管。

其餘七成因符合小型執業診所定義，可獲豁免書，它們多是由一名註冊醫生或註冊牙醫營辦，或所有合夥人或公司董事均是註冊醫生或註冊牙醫而且不多於五人，因為所有經營者已受醫務委員會或牙醫管理委員會監管。因此《私營醫療機構條例》擴大後，主要針對集團式的診所。

持牌人須負上全部責任 須委任醫生或牙醫任醫務行政總監

在《條例》下診所將引入持牌人責任制，其須就私營機構的運作負上全部責任。持牌人亦須委任一名在港註冊不少於4年的醫生或牙醫，作為醫療機構的醫務行政總監，並由其負責日常管理，落實醫護服務的規則及程序等。

衞生署私營醫療機構規管辦公室主任麥懷禮解釋，以往不少營運者並非醫護人員，通常缺乏醫護常識，因此希望加強規管集團式經營的私營醫療機構。《條例》同時規定，診所總監不得同時擔任醫院總監、亦不可以同時擔任超過三間診所的總監等。

衞生署將巡查診所 如有違規重則會停牌

《條例》亦為診所引入病人安全事件呈報及學習系統。麥懷禮表示，診所須就部份安全事故通報衞生署，並須在4星期內提交調查報告。衞生署亦會以巡查方式，確保診所符合條例和實務守則的要求，如有違規將會將採取規管行動，輕則書面警告，重則會停牌；署方亦會適時公布嚴重違規事件。

針對私家醫院及日間醫療中心，衞生署由2021年至上月底，已採取142次規管行動。

設「私營醫療機構投訴委員會」專門處理相關投訴

現行《條例》訂立兩層投訴管理制度，並成立由醫護及業外人士組成的「私營醫療機構投訴委員會」，專門處理相關投訴。委員會可就投訴結果向診所提供建議，或向衞生署署長建議向該診所採取規管行動。

被問私營醫療機構與醫委會的投訴機制會否有互通關係，舉例當私營醫療機構的投訴成立，會否影響醫生的執業資格？麥懷禮表示，是次投訴機制主要針對私營醫療機構，若涉及醫生執業問題，醫委會亦會調查。

《私營醫療機構條例》下有關規管診所及小型執業診所的規管制度10月13日起生效。（任葆穎攝）

被問若機構因營運問題、而非醫療服務問題，而收到投訴，這是否屬於持牌人或醫務行政總監的責任？麥懷禮僅稱，現時有《商品說明條例》等相關法例保障消費者權益。