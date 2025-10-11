樺加沙｜大量海洋垃圾蓋瀕危馬蹄蟹棲息地　海洋公園專家率隊淨灘

超強颱風樺加沙上月襲港，海洋公園今日（11日）公布，大量海洋垃圾包括膠袋、膠樽、食物包裝及廢棄魚網等，被捲上大嶼山水口灣的沙泥灘及紅樹林中，嚴重影響瀕危生物馬蹄蟹的棲息地。因此公園專家今日率領13人到水口灣視察及淨灘，冀減輕馬蹄蟹所受到的生態威脅。



海洋公園指，目前水口灣的海洋垃圾數量比平時多數倍，有必要人為介入，馬蹄蟹一旦被鬼網纏繞，或是誤食微塑膠，都會增加死亡風險。此外，馬蹄蟹誕生後需在泥灘生活長達10年，方能成熟並遷往近岸海床生活，因此泥灘遭受任何破壞都會令牠們長大成年的機會減少。



海洋公園及保育基金馬蹄蟹專家今日率領13人，包括10名公園義工及3名成為「大嶼山泥灘守護者」的當地居民，到水口灣視察及淨灘。（海洋公園保育基金提供圖片)

超強颱風樺加沙上月襲港後，大量海洋垃圾被捲上大嶼山水口灣的沙泥灘及紅樹林中。（海洋公園保育基金提供圖片)

海洋公園及香港海洋公園保育基金今日公布，超強颱風樺加沙上月襲港後，大量海洋垃圾，包括膠袋、膠樽、食物包裝及廢棄魚網（俗稱鬼網）等，被捲上大嶼山水口灣的沙泥灘及紅樹林中，當中以塑膠製品最多，嚴重影響《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》（IUCN紅色名錄）上被列為「瀕危」的馬蹄蟹的棲息地。

海洋公園及保育基金馬蹄蟹專家今日率領13人，包括10名公園義工及3名成為「大嶼山泥灘守護者」的當地居民，到水口灣視察及淨灘，減輕馬蹄蟹所受到的生態威脅。

海洋公園及香港海洋公園保育基金專家聯同義工團隊，在10月11日大嶼山水口灣的沙泥灘進行淨灘。（海洋公園保育基金提供圖片)

海洋公園及香港海洋公園保育基金專家聯同義工團隊，在10月11日清理因颱風樺加沙而激增的海洋垃圾，幫助恢復馬蹄蟹的棲息地。（海洋公園保育基金提供圖片)

海洋公園︰海洋垃圾數量比平時多數倍 有必要人為介入

海洋公園公司動物及保育執行總監暨香港海洋公園保育基金總監祝效忠表示，現時水口灣沙泥灘受海洋垃圾污染的情況惡劣，數量比平時多數倍。馬蹄蟹不論是被鬼網纏繞，或是誤食微塑膠，都會增加死亡風險，特別是幼體的風險更高，因此有必要人為介入，讓泥灘回復潔淨，給予馬蹄蟹生存空間。

淨灘團隊全力清潔在泥灘一帶的垃圾，包括膠袋、膠樽、食物包裝和魚網等。（海洋公園保育基金提供圖片)

海洋公園及香港海洋公園保育基金呼籲市民減少使用一次性塑膠產品及製造垃圾，共同守護香港的自然生態。（海洋公園保育基金提供圖片)

水口灣的沙泥灘是瀕危物種馬蹄蟹的重要生境

祝效忠又指，大嶼山水口灣的沙泥灘是瀕危物種馬蹄蟹的重要生境，泥灘或沙泥灘多數位於潮浪較靜而沉積物充足的潮間帶，養分富饒而廣闊，河岸間的紅樹林落葉為泥灘上的生物提供養料及保護，造就了其獨特的生物多樣性，包括各種本地或遷徙而來的濱鳥、甲殼類動物、彈塗魚等。

海洋公園公司動物及保育執行總監暨香港海洋公園保育基金總監祝效忠。（資料圖片／盧翊銘攝）

馬蹄蟹又名鱟，在地球生存了超過4.7億年。（海洋公園保育基金提供圖片)

馬蹄蟹誕生後需在泥灘生活長達10年︰任何破壞都會減少成年機會

祝效忠強調，水口灣的沙泥灘為馬蹄蟹提供理想的繁殖和棲息環境，周圍的生態系統有豐富的食物資源，如小型無脊椎動物和藻類，對馬蹄蟹的生長和繁殖至關重要，牠們在此育幼和產卵，馬蹄蟹誕生後需在泥灘生活長達10年，方能成熟並遷往近岸海床生活。「因此泥灘遭受任何破壞都會令馬蹄蟹能夠達至成年的機會大大減少。」