的士車CAM｜運輸署第4季授權供應商　的士明年起安裝行車記錄系統

運輸署今日（12日）在社交平台表示，政府將採取一系列措施提升的士服務質素，包括今年第4季起授權符合要求的供應商，讓業界在明年開始在的士車廂內安裝行車記錄系統，保障乘客和司機權益；明年4月1日起，所有的士司機須提供至少兩種電子支付方式，方便乘客繳費。



運輸署今日（12日）在社交平台表示，今年第4季起授權符合要求的供應商，讓業界在2026年開始在的士車廂內安裝行車記錄系統，保障乘客和司機權益。（資料圖片／夏家朗攝）

系統須帶有錄音、拍攝前後方視景

運輸及物流局今年7月表示，行程記錄系統須能夠在的士車廂內進行帶有錄音的錄影（車上錄影），以及進行可清晰顯示的士外的前方及後方視景的錄影。

系統亦須透過全球衞星導航系統收集有關的士位置的數據，並被妥為封妥及檢驗。待所有的士完成安裝後，行車記錄系統可隨即開始運作，並須連結至運輸署的中央資訊系統。

為保障乘客及司機的私隱，行車記錄系統所錄製的影像及數據必須以編碼處理。只有在指明的情況下，如調查可能構成香港法例下與交通相關的違例事項的任何行為，執法機構、運輸署署長及獲授權人士方可取覽或檢索車上錄影。

運輸署今日（12日）在社交平台表示，今年第4季起授權符合要求的供應商，讓業界在2026年開始在的士車廂內安裝行車記錄系統，保障乘客和司機權益。（資料圖片）

明年4.1起 所有的士司機須提供兩種電子支付方式

此外，運輸署今日（12日）在社交平台表示，政府將採取一系列措施提升的士服務質素，包括今年11月起進一步優化的士筆試，與時並進，更切合業界實際運作需要；增加的士最高乘客座位數目。

署方又指，已向5支車隊發出正式的士車隊牌照，所有車隊的士均提供多項電子支付方式，並配置安全設備和司機監察系統等。