新版行車證推出9個月　運輸署：近8成車主已領取　網上續牌18萬宗

運輸署去年推出新版行車證，不再註明屆滿日期，車主每年續牌毋須更換紙本牌照。截至今年9月，已有接近8成車主已經領取新版行車證。



運輸署金鐘牌照中心。（楊凱力攝）

運輸署在Facebook表示，優化車輛牌照措施自去年12月30日起實施，截至今年9月經網上遞交續領行車證的申請共約18萬宗，接近全部續領申請的3成，較去年同期約10萬多宗增加7成。署方又指，現時已有近8成車主領取新版行車證。

署方指，在網上辦理續證有四大好處，包括可全天候辦理續牌；無需再提交「牌簿」或「驗車紙」；可享用「智方便」的「填表通」功能、獲發新版行車證後毋須等待紙本行車證。

政府去年12月30日宣布推出優化措施，向成功續領車輛牌照，即行車證的車主發出不註明屆滿日期的行車證，而行車證最新有效期則另行載於署方發出的通知書。車主獲發新行車證後，如車牌號碼、車輛顏色等車輛資料不變，每次續牌後可沿用同一張行車證。