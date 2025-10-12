麥當勞50周年展｜忠實食客入場回憶5秒急口令　紀念品網上炒貴1倍

麥當勞於1975年進駐銅鑼灣百德新街，適逢攻港50周年，香港麥當勞舉辦「香港麥當勞im lovin'it 50周年展」，每張門票售35元，開賣後火速售罄，一票難求，甚至出現網上「炒飛」情況，開價上達千元。



有食客最記得「5秒急口令」，希望入場尋回童年回憶；有小朋友原本「搶飛」失敗，好在爸爸的同事願意轉讓門票，令她能夠買到僅餘的「復古變形公仔套裝」紀念品，感到非常開心。有入場者說，「復古變形公仔套裝」現場售200至300元，卻留意到有人在網上以600元炒價出售。



香港麥當勞50周年展覽在西九文化區自由空間舉行，展期為10月1日至10月19日，為香港麥當勞史上最大規模的主題展覽。（麥當勞提供圖片）

今午3時，西九自由空間外有人等候入場。（賴卓盈攝）

$35門票已經售罄 網上炒賣至過千元

今午3時許，西九自由空間外有不少參觀者等待入場。有人查詢購票，職員指所有時段的門票均已售罄。

門票上月開售，不久已經售罄。在二手售賣平台上，有人將原價35元的門票炒賣至過千元。亦有不具名的參加者指，場內僅餘少量紀念品，包括200至300元的「復古變形公仔套裝」。不過，他們指留意到網上有人炒賣至約600元。

根據麥當勞應用程式，會員可在網上商店以100分加268元換購、以1,000分加228元換購，或以2,000分加188元換購限量「復古變形公仔套裝」。

在二手收買平台上，有人以500元出售紀念品套裝。（網上截圖）

也重現飲管桶、食物包裝、餐盤紙、汽水等。（麥當勞提供圖片）

第一個主題展區劃分為第一間香港麥當勞等區域。（麥當勞提供圖片）

由金像級電影製作班底耗時逾一年資料搜集，方可成功重現當年面貌。（麥當勞提供圖片）

重現1975年的餐牌燈箱、收銀機、啡色地磚、卡位座位等。（麥當勞提供圖片）

忠實食客：絕不支持炒賣門票

30多歲的王先生自小常吃麥當勞，對「麥當勞叔叔」以及「巨無霸急口令」印象最深刻。「麥當勞係生活一部分，每個香港人都食過少少。」他認為，近20多年麥當勞變化很大，希望可以入場尋回舊時回憶。

王先生指，展覽門票開賣當日，他便馬上登入網站，最終成功買票，不過他部分朋友則失敗。他沒有留意到有炒賣，但稱絕不支持這個風氣，「我覺得冇呢個必要，希望其他人唔好幫襯。」

香港麥當勞50周年展覽佔地逾7,000平方呎。（麥當勞提供圖片）

爸爸同事轉讓門票 7歲女童入場買到僅餘的麥當勞模型

7歲的黃小朋友說，她每星期五都會跟爸爸媽媽到麥當勞吃薯條和雪糕，十分喜歡麥當勞的裝飾。她和家人上個月「搶飛」失敗，好在爸爸的同事願意轉讓門票，她才能入場買到僅餘的麥當勞模型，感到非常開心。

黃小姐及梁先生從小便是麥當勞常客，他們指，今日入場見到不少舊日場景，例如麥當勞叔叔、舊款發泡膠食物盒、公仔等，勾起他們的童年回憶。

他們於門票開售首日便馬上買票，等了半小時後成功購票。黃小姐說，留意到網上有炒賣，她認為「可能大家都唔想執輸」，因此才有人購買。