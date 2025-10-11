麥當勞50周年展｜入場者憶開賣日門票秒殺　專程買精品尋童年回憶

麥當勞早於1975年進駐銅鑼灣百德新街，適逢攻港50周年，香港麥當勞舉辦「香港麥當勞im lovin’it 50周年展」，每張門票售35元，開賣後火速售罄，一票難求，甚至出現網上「炒飛」情況，開價上達千元。



有參觀展覽的市民表示，上月得悉展覽消息，首日開賣即搶購門票才成功買到，結果當日門票秒殺售罄，慶幸自己如願參觀；有成功入場的市民專程來花費千元購買麥當勞精品，惟未能買到襟章心頭好感遺憾。另現場有不少內地客來查詢如何入場，但場地職員解釋所有門票已售罄，只能失望而回。



麥當勞50周年展覽一票難求 內地客熱捧 網上炒價$625貴原價17倍

「香港麥當勞im lovin’it 50周年展」會場入口有不少人在排隊輪候入場。（洪芷菁攝）

「香港麥當勞im lovin’it 50周年展」會場入口有不少人在排隊輪候入場。（洪芷菁攝）

香港麥當勞50周年展覽在西九文化區自由空間舉行。（麥當勞提供圖片）

麥當勞早於1975年進駐銅鑼灣百德新街，適逢攻港50周年，香港麥當勞在西九文化區自由空間舉辦「香港麥當勞im lovin’it 50周年展」，每張門票售35元，開賣後火速售罄，一票難求，甚至出現網上「炒飛」情況，開價上達千元。

場地入口的告示牌展示門票已售罄。(洪芷菁攝)

場地職員協助參觀者入場。（洪芷菁攝）

記者今日下午到達展覽會場入口，發現有不少人正在輪候入場，亦有內地客在查詢，但現場工作人員稱，展期的所有時段門票已經售罄，該些內地客失望而回。至傍晚時段，仍有內地旅客查詢如何入場。

入場時，場地職員會向參觀者派發導賞手冊。(洪芷菁攝)

入場時，場地職員會向參觀者派發導賞手冊，展覽中有多件香港麥當勞限定精品發售。(洪芷菁攝)

傍晚時段，入口處聚集了不少參觀者，亦有內地旅客查詢如何入場。（洪芷菁攝）

梁太一家四口今日（11日）來入場參觀麥當勞50周年展，她指在獲悉有關展覽消息，其丈夫即第一時間搶購門票。(洪芷菁攝)

在排隊等候入場參觀展覽的不乏一家大小，包括梁太一家四口，她指在獲悉香港麥當勞舉辦展覽消息，其丈夫便第一時間搶購了門票，但她稱不知道有「炒飛」情況。她續指，最希望買到麥當勞精品的帆布袋及襟章，認為實用性高。其同行小孩則表示，最喜歡麥當勞的經典角色、紫色的滑嘟嘟（Grimace），解釋因為他「好肥」。

陳小姐參觀展覽後表示，開賣當日成功搶購門票，形同「秒殺」，她稱來參觀是「因為麥當勞陪住我大，好細個已經成日去麥當勞食嘢。」（洪芷菁攝）

有入場參觀者形容開賣當日搶購門票：類近秒殺！

另一位入場參觀展覽的陳小姐亦表示，當初得悉展覽消息，便立即搶購門票，形容是「類近秒殺」。她稱：「因為麥當勞陪住我大，好細個已經成日去麥當勞食嘢。」她最記得油麻地彌敦道的分店，「細個成日要媽媽一定要帶我食薯條。」

她續指，最喜歡可以穿麥當勞制服的環節，認為是具沉浸式體驗。她買了一件棒球外套、一套三件公仔及一件T恤，花費約1,000元，但未能買到最想要的襟章，因為已經售罄，對此感到遺憾。