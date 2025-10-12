今日新聞8分鐘｜城巴行錯路　驚險切線｜雪場「露底」 港男縫12針

觀塘奪命車禍車CAM曝光 六旬婦疑衝紅燈被客貨車撞

觀塘昨日（10日）發生奪命車禍，一名61歲姓戚女途人在勵業街與觀塘道交界，遭一輛客貨車撞到，頭部重創送院不治。客貨車61歲姓陳男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

網上今日（11日）流傳事發一刻車cam片段，可見當時行人交通燈為紅燈，女途人欲橫越勵業街，惟她疑沒有留意交通燈號及路面情況，「衝紅燈」邁步向前踏出馬路。此時客貨車駛至，見狀立即急煞，但仍收掣不及，將停在路中心的女途人撞飛數米，人車相撞一刻傳出巨響。在安全島上的途人目擊受驚，其後客貨車司機及副駕駛座乘客均落車，查看事主情況。

青衣灝景灣單位起火 逾50人漏夜疏散 警列縱火

青衣發生住宅火警。周日（12日）凌晨4時許，消防先後接獲多個報案，指灝景灣第6座一個高層單位冒出火光。消防接報趕至現場，發現上址單位有明火，立即派員登樓疏散受影響住客；同時煙帽隊拖喉進行灌救。

有青衣居民在社交媒體上發佈照片，可見現場火光熊熊，並伴隨大量黑煙湧出單位外。據了解，單位男住戶報稱飲醉酒，睡前曾吸煙，他入睡後臥室起火冒煙，同屋外傭嗅到煙味後驚醒，喚醒男住戶後一起逃生。警方經調查後，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，案列火警處理。

遭抄牌貨van現「車主有病」告示 目擊者還原始末

網上流傳多張相片，可見一輛停泊於屯門青翠徑咪錶位的客貨車近日被多次抄牌，車頭除有多張「牛肉乾」外，更放有一張寫上「車主有病 入咗醫院」的告示。事件引起網民熱議，有人指10月7日路經上址時，仍未見該告示。不少人祝車主早日康復，希望抄牌人士手下留情；亦有人質疑「搵人寫得張紙出嚟，不如畀條匙人幫你搵個地方擺好部車好過」。

《香港01》今日往現場視察，可見涉事客貨車仍然停泊上址，多張告票已被雨水淋濕，車內遺有藥物。原來涉事司機早於9月27日暈倒入院，當時正好有其他司機協助報警，該司機向《香港01》還原當日事發始末。

城巴汀九橋疑行錯路 急切影線險撞石壆

網上廣傳一片令人看過後會心驚膽顫的車Cam影片。片段僅數十秒，可見一輛行駛967路線的雙層城巴，在傍晚時份沿汀九橋往新界方向慢線行駛，期間懷疑司機發現行錯路，當巴士駛至近落屯門公路與入大欖隧道的分隔石壆前，突然急切向右邊，連切兩線包括石壆前的影子線，進入往大欖隧道方向的左一線。

深圳華發冰雪世界疑冰層過薄 居港男絆倒縫12針

號稱全球最大的室內滑雪場深圳前海華發冰雪世界，上月29日開幕。內地傳媒報道，一名常住在香港的男子上月30日滑雪期間，懷疑因冰層過薄，露出底部的黑色部份，令雪板卡住及絆倒事主。事主膝蓋撞向雪板固定器，最終傷口縫合12針。他質疑滑雪場營運有疏漏，又指場內救援人員欠缺專業，正向雪場索償。

今年71歲的立法會內務委員會副主席、保險界議員陳健波議員今日（11日）宣布，決定不會參選第八屆立法會選舉，主要考慮是自2008年起至今，已經擔任四屆立法會議員，認為目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士。

圖走私192條色彩艷麗觀賞魚 中港牌車港珠澳大橋闖關被查

一輛中港牌車企圖走私192條觀賞魚入境內地，在港珠澳大橋珠海公路口岸被查。

男子夜困五台山竟遇「靈狐」引路 專家潑冷水如此解釋

大量中國民眾在國慶長假出外旅遊。10月3日有網友分享夜晚在山西五台山行山時被困，竟遇狐狸引路的神奇經歷。